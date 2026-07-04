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Đi lấy vé số về, hai bà cháu tử vong sau va chạm xe bồn

Thứ Bảy, 16:24, 04/07/2026
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VOV.VN - Trưa 4/7, xe đạp điện do một phụ nữ 54 tuổi điều khiển chở hai cháu nội đã va chạm với xe bồn chở xăng dầu tại nút giao Quốc lộ 1 - đường Phạm Hùng (phường Trung An, Đồng Tháp), khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ, một cháu nhỏ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 11h ngày 4/7, bà Châu Thị Hồng (54 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chạy xe đạp điện chở 2 cháu nội (4 tuổi và 6 tuổi) ngồi phía sau lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Di lay ve so ve, hai ba chau tu vong sau va cham xe bon hinh anh 1
Một vụ tai nạn 2 người chết, một người bị thương

Khi phương tiện này đến giao lộ Quốc lộ 1 - đường Phạm Hùng, phường Trung An thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu mang biển số 65H-05317 chạy cùng chiều, đang rẽ từ Quốc lộ 1 vào đường Phạm Hùng. Vụ va chạm làm bà Châu Thị Hồng và cháu gái Nguyễn Ngọc C. T. (4 tuổi) bị tử vong tại chỗ, riêng cháu T. (6 tuổi) bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Theo gia đình nạn nhân, sáng nay bà Châu Thị Hồng đi lấy vé số về bán, trên đường đi về thì xảy ra tai nạn trên. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Di lay ve so ve, hai ba chau tu vong sau va cham xe bon hinh anh 2
Xe bồn có liên quan vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong

Trước đó, tại khu vực này cũng xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 64A-351.94 và một phụ nữ điều khiển xe ba bánh điện đi bán vé số khiến người người phụ nữ này tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Khang (sinh năm 2002, ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) - người điều khiển ô tô điện về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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