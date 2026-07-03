Xe khách va chạm xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3/7, xe khách mang biển kiểm soát 81H-042.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy đi theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, hai người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại hiện trường. Sau va chạm, xe máy bị biến dạng, xe khách hư hỏng nhẹ phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.