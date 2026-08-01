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Đi xe điện không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số bị phạt bao nhiêu?

Thứ Bảy, 08:54, 01/08/2026
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VOV.VN - Người điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm hoặc không gắn biển số có thể bị xử phạt, tuy nhiên mức phạt phụ thuộc vào việc đó là xe đạp điện hay xe máy điện. Không phải mọi loại xe điện đều bắt buộc phải gắn biển số.

Thính giả Minh An (Hà Nội) hỏi: "Xin hỏi trường hợp người điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số thì bị xử phạt như thế nào?". Về thắc mắc của bạn Minh Anh, VOV Giao thông xin được trả lời như sau:

Xe điện tham gia giao thông hiện nay được chia thành hai loại chính là xe đạp điện và xe máy điện. Tùy thuộc vào loại phương tiện, hành vi không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính khác nhau.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cả người điều khiển xe đạp điện và xe máy điện khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài dây đúng quy cách.

Trường hợp điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (hoặc đội mũ không cài dây đúng quy cách) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trường hợp điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Di xe dien khong doi mu bao hiem, khong gan bien so bi phat bao nhieu hinh anh 1
Điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (hoặc đội mũ không cài dây đúng quy cách) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đối với quy định về đăng ký và gắn biển số

Pháp luật giao thông đường bộ phân định rõ về nghĩa vụ đăng ký biển số giữa hai loại phương tiện:

Xe đạp điện (xe có bàn đạp trợ lực, vận tốc thiết kế tối đa không quá 25km/h, công suất động cơ không quá 250W): Không thuộc diện bắt buộc phải đăng ký cấp biển số. Do đó, người đi xe đạp điện không có biển số sẽ không bị xử phạt.

Xe máy điện (vận tốc thiết kế trên 25km/h hoặc công suất động cơ lớn hơn 250W): Thuộc nhóm xe máy hai bánh, bắt buộc phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Công an cấp trước khi lưu thông.

Theo Khoản 3, Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe máy (bao gồm xe máy điện) không gắn biển số, hoặc gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe, hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu biển số xe và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. 

Đây là quy định bắt buộc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

PV/VOV Giao thông
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