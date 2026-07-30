Bất chấp làn sóng xe điện mở rộng, xe xăng vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc

Xe điện và xe xăng cùng song hành phát triển

Xe máy điện đang dần chứng minh được sức hút đối với một bộ phận khách hàng, đặc biệt là giới trẻ hay những người dùng có nhu cầu di chuyển cự ly ngắn trong đô thị. Đáng chú ý, sự phát triển của xe điện đang góp phần mở rộng quy mô chung, làm phong phú thêm hệ sinh thái giao thông thay vì triệt tiêu các phân khúc hiện hữu.

Tuy nhiên, thực tế tại thị trường Việt Nam, sự tăng trưởng của xe điện không nhất thiết kéo theo sự suy giảm của xe xăng; mà thậm chí xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Dù đứng trước làn sóng công nghệ mới, xe máy động cơ đốt trong vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đại đa số người dùng Việt.

Cụ thể, thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy doanh số của 5 hãng xe máy hàng đầu đạt 638.431 xe trong quý II/2026, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nửa đầu năm 2026 ghi nhận gần 1.37 xe máy, tăng trưởng 6,48%.

Trong đó, Honda Việt Nam cho thấy mảng xe máy động cơ đốt trong vẫn mang đến mức tăng trưởng tốt qua từng năm, tiếp tục chiếm thị phần trên 80%. Trong tháng 6/2026, hãng đã bán ra 172.299 xe máy, tăng khoảng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi doanh số nửa đầu năm 2026 của Honda cũng đạt gần 1,13 triệu xe máy, tăng khoảng 1,8%.

Những con số này thể hiện được sự ổn định của thị trường xe máy xăng trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay, điều này đến từ tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có độ bền cao, tiện dụng và mang lại khả năng năng tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Việt Nam cho thấy mảng xe máy động cơ đốt trong vẫn mang đến mức tăng trưởng tốt qua từng năm, tiếp tục chiếm thị phần trên 80%.

Trong khi đó, chính Honda cũng đang thực hiện chính sách đẩy mạnh xe máy điện bên cạnh xe máy xăng truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu xanh hóa của thị trường Việt Nam bên cạnh thế mạnh quen thuộc của hãng. Lần lượt ba mẫu xe máy điện ICON e:, CUV e: và Honda UC3 đã được hãng xe Nhật Bản ra mắt, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng trong nước.

Đáng chú ý hơn, Honda Việt Nam hiện vẫn tiếp tục duy trì việc sản xuất và lắp ráp các dòng xe máy trong nước, giúp đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương, gồm cả các xe máy xăng lẫn nhưng dòng xe điện mới như ICON e: và Honda UC3.

Vì sao xe máy xăng vẫn là "lựa chọn tối ưu" của số đông?

Dù đứng trước làn sóng công nghệ mới, xe máy động cơ đốt trong vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đại đa số người dùng Việt. Xe máy xăng vẫn đáp ứng tốt hơn những tốt các nhu cầu di chuyển mỗi ngày của người Việt với khả năng di chuyển quãng đường dài liên tục, tiếp nhiên liệu nhanh chóng chỉ trong vài phút và mạng lưới trạm xăng phủ khắp mọi nơi.

Hiện tại, xe máy ngày càng được cải tiến mạnh mẽ để mang lại khả năng tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu khí thải cao hơn.

Người dùng xe xăng có thể tiếp tục duy trì thói quen sử dụng xe đơn giản như trước đây, không cần quan tâm nhiều đến thời gian sạc pin, tuổi thọ pin hay quãng đường di chuyển. Đối với những người ưu tiên tính bền bỉ thì việc duy trì sử dụng xe máy xăng là lựa chọn phụ hợp, đặc biệt khi thời tiết tại Việt Nam. Cùng với đó, loại phương tiện này còn có thể đáp ứng được mọi cung đường, từ phố thị cho đến đồi núi hẻo lánh.

Hiện tại, xe máy ngày càng được cải tiến mạnh mẽ để mang lại khả năng tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu khí thải cao hơn. Điển hình như các thế hệ động cơ đốt trong Honda eSP+ liên tục được tinh chỉnh để tối ưu hóa khả năng đốt cháy và giảm thiểu ma sát, mang lại mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, đồng thời các dòng xe từ năm 2026 của hãng cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 (bắt đầu từ Vario 125 hoàn toàn mới).

Cùng với đó, mạng lưới cửa hàng và dịch vụ hậu mãi của xe máy xe vẫn phủ sóng khắp cả nước giúp đảm bảo khả năng bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng, đặc biệt là Honda với hệ thống hơn 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trải dài khắp 34 tỉnh thành. Đồng thời, các linh kiện, phụ tùng thay thế luôn sẵn có với chi phí hoàn toàn hợp lý, dễ tìm kiếm trên thị trường.

Hiện tại, Honda cũng đang thúc đẩy phát triển các dòng sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam với nhiều lựa chọn ở các tầm giá khác nhau.

Có thể thấy, Honda Việt Nam không chọn cách thúc đẩy một loại công nghệ mới nhằm thay thế hoàn toàn loại phương tiện khác, mà lại mang đến một hệ sinh thái các giải pháp di chuyển đa dạng, phù hợp nhất với điều kiện sống, nhu cầu và năng lực tài chính của từng nhóm khách hàng.

Nhiều chuyên gia trong ngành ô tô xe máy cũng cho rằng Honda Việt Nam đang có những bước tiến bền vững tại thị trường Việt Nam, hãng đang tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến công nghệ động cơ đốt trong để sạch hơn, tiết kiệm hơn; song song phát triển và giới thiệu các dòng xe điện, xây dựng hạ tầng trạm đổi pin tiện ích để đáp ứng xu hướng di chuyển xanh của tương lai.