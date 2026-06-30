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Địa điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội từ ngày 1/7

Thứ Ba, 21:28, 30/06/2026
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VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố.

Danh sách địa điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội từ ngày 1/7: TẠI ĐÂY

Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

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Bệnh viện Ba Vì sẵn sàng cho công tác khám sức khỏe toàn dân.

Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNeID ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm. 

Trong đó, ngay từ 1/7, ưu tiên khám trước cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn với khoảng gần 1,7 triệu người. Nhóm 5 gồm lao động tự do, buôn bán và trẻ em dưới 6 tuổi với khoảng hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, tập trung ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven Sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Sở Y tế phân công các bệnh viện, phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ khám và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế như Bệnh viện Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh… để đảm bảo công tác khám được hiệu quả nhất.

Sở Y tế cũng hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách khám để làm căn cứ tổ chức khám và mời đối tượng tham gia khám, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách cũng như tránh trùng lặp đối tượng.

Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên môn khám sức khỏe, khám sàng lọc cho toàn bộ hệ thống, hướng dẫn cập nhật kết quả khám sức khỏe trên hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh cho biết, công tác tổ chức triển khai khám sức khỏe bắt đầu từ 7h sáng 1/7 được xã Mê Linh chuẩn bị chu đáo. Toàn bộ giấy mời được gửi đến người dân, nội dung khám được ghi rõ trong giấy mời, không chỉ dừng lại ở khám tổng quát thông thường mà người dân sẽ được xét nghiệm, chụp X-quang do Bệnh viện đa khoa Mê Linh hỗ trợ, đảm bảo đáp ứng khám trung bình khám cho 400 người dân/ngày.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

"Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, cùng quyết tâm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân Thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh bền vững", ông Diện cho biết.

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Từ 1/7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%

VOV.VN - Theo Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2026, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi, khi khám tại cơ sở KCB cấp cơ bản mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh, thay vì chưa được thanh toán như trước đây.

Linh Thương/VOV.VN
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