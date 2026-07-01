Lộ diện 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, có 1 em khối A00

Theo dữ liệu ban đầu, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở các tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống. Trong đó, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối. Ba em đến từ TPHCM, một em đến từ Đắk Lắk.

Ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi biết kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 3/7. Chậm nhất đến ngày 7/7, các đơn vị sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy tờ liên quan cho thí sinh.

Sau khi có điểm thi, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lịch quy định.