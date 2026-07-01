English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lộ diện 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, có 1 em khối A00

Thứ Tư, 10:40, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dữ liệu ban đầu cho thấy cả nước có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30, trong đó TPHCM có tới 3 thủ khoa. Đáng chú ý, 4/5 thủ khoa thuộc tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Theo dữ liệu ban đầu, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở các tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống. Trong đó, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối. Ba em đến từ TPHCM, một em đến từ Đắk Lắk.

Ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

lo dien 5 thu khoa dat diem tuyet doi 30 30, co 1 em khoi a00 hinh anh 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi biết kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 3/7. Chậm nhất đến ngày 7/7, các đơn vị sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy tờ liên quan cho thí sinh.

Sau khi có điểm thi, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lịch quy định. 

thi_tot_nghiep_1.jpg

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Môn Hóa học đạt trung bình 6,28 điểm, "mưa điểm" ở mốc 7,5

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình toàn quốc đạt 6.28 điểm. Điểm nhấn lớn nhất của môn thi này là mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất nhảy vọt lên mốc 7.5 điểm, góp phần kéo tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm sâu xuống còn 21.981%

Thủy Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng
Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng

VOV.VN - Từ 8h ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng hai cách đơn giản.

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đơn giản, nhanh chóng

VOV.VN - Từ 8h ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng hai cách đơn giản.

Công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026
Công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN -  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2026.

Công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN -  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2026.

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT
Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Nhiều sĩ tử tưởng chừng được giải tỏa áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng lại bất ngờ đổ bệnh, mất ngủ, lo âu hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý. Theo các chuyên gia, đây là phản ứng sinh học và tâm lý thường gặp sau một thời gian dài căng thẳng kéo dài.

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Nhiều sĩ tử tưởng chừng được giải tỏa áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng lại bất ngờ đổ bệnh, mất ngủ, lo âu hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý. Theo các chuyên gia, đây là phản ứng sinh học và tâm lý thường gặp sau một thời gian dài căng thẳng kéo dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục