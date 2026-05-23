  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
81 ca nghi bị ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Đồng Tháp)

Thứ Bảy, 14:32, 23/05/2026
VOV.VN - Theo báo cáo của UBND phường Sa Đéc, đến nay có 81 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Kim Đồng; trong đó có 73 học sinh và 8 người nhà giáo viên.

Các trường hợp này đã nhập viện điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp nhận 68 trường hợp, còn Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận 13 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu với các triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Đến nay, đã có 38 trường hợp sức khỏe ổn định và được xuất viện; 1 trường hợp xin chuyển viện theo nguyện vọng gia đình. Hiện còn 42 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú, sức khỏe cơ bản ổn định.

Lãnh đạo phường Sa Đéc đến thăm các em học sinh bị ngộ độc tai bệnh viện

Theo UBND phường Sa Đéc, các cơ sở y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những trường hợp còn điều trị. Cùng với công tác điều trị, các bệnh viện và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan nhằm kịp thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.

Sau khi xảy ra hàng loạt ca nghi bị ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và phường Sa Đéc đã trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân; chỉ đạo, đôn đốc việc điều trị.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện huy động nguồn lực, tích cực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho bệnh nhân; đồng thời khẩn trương điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm để xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong quản lý an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tập trung vào các cơ sở kinh doanh suất ăn tập thể, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự.

Như tin đã đưa, ngày 18/5, có 505 học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng với thực đơn gồm cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cau và bánh su dùng cho bữa xế chiều.  Sau đó,  hàng loạt học sinh và người nhà của giáo viên có các triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và được theo dõi tại nhà trước khi lần lượt nhập viện.

Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân và khẩn trương công bố kết quả điều tra sau khi có kết luận chính thức.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện
VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ

VOV.VN - Tối 14/5, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Làng Mô, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu, nhiều học sinh xuất hiện các biểu hiện buồn nôn, đau bụng nghi do ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

