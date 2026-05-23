81 ca nghi bị ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Đồng Tháp)

Các trường hợp này đã nhập viện điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp nhận 68 trường hợp, còn Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận 13 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu với các triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Đến nay, đã có 38 trường hợp sức khỏe ổn định và được xuất viện; 1 trường hợp xin chuyển viện theo nguyện vọng gia đình. Hiện còn 42 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị nội trú, sức khỏe cơ bản ổn định.

Lãnh đạo phường Sa Đéc đến thăm các em học sinh bị ngộ độc tai bệnh viện

Theo UBND phường Sa Đéc, các cơ sở y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những trường hợp còn điều trị. Cùng với công tác điều trị, các bệnh viện và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan nhằm kịp thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.

Sau khi xảy ra hàng loạt ca nghi bị ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và phường Sa Đéc đã trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân; chỉ đạo, đôn đốc việc điều trị.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện huy động nguồn lực, tích cực điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho bệnh nhân; đồng thời khẩn trương điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm để xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong quản lý an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tập trung vào các cơ sở kinh doanh suất ăn tập thể, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự.

Như tin đã đưa, ngày 18/5, có 505 học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng với thực đơn gồm cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cau và bánh su dùng cho bữa xế chiều. Sau đó, hàng loạt học sinh và người nhà của giáo viên có các triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và được theo dõi tại nhà trước khi lần lượt nhập viện.

Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân và khẩn trương công bố kết quả điều tra sau khi có kết luận chính thức.