  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ 62 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

Thứ Năm, 22:29, 21/05/2026
VOV.VN - Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Theo báo cáo số 252/BC-ATTP ngày 21/5 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, có 62 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, buồn nôn, tiêu chảy… nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, TP Sa Đéc. Các trường hợp này đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

yeu cau dieu tra nguyen nhan vu 62 hoc sinh nghi ngo doc thuc pham o Dong thap hinh anh 1
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi động viên gia đình và các em học sinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. (Ảnh: Đ.T).

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bếp ăn tập thể tại trường học; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Ngoài công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Nội dung truyền thông tập trung theo Kế hoạch số 598/KH-BCĐTWATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm với chủ đề: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định, chủ động truyền thông thông tin liên quan và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện
VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp
VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ
VOV.VN - Tối 14/5, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Làng Mô, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu, nhiều học sinh xuất hiện các biểu hiện buồn nôn, đau bụng nghi do ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm
Món trứng vịt hấp thịt lợn trong bữa ăn bán trú ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhiễm khuẩn Salmonella và E.coli, khiến 112 người ngộ độc, trong đó 54 ca nhập viện.

