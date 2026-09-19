Quảng Ngãi giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc

Lúc 1h34 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ tai nạn khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin một xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy khu vực 1 điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải biển kiểm soát 29H-816.22. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá dỡ cabin, đưa nạn nhân ra ngoài.

Đưa tài xế gặp nạn ra bên ngoài.

Sau hơn 1 giờ triển khai cứu hộ, đến 2h59 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đưa được cả 2 nạn nhân ra khỏi cabin an toàn và đưa về cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.