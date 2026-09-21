Khắc phục ùn ứ phương tiện tại nút giao Quốc lộ 14B, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian thi công các hạng mục tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra tại nhiều thời điểm, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải. Có thời điểm, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện kéo dài.

Nút giao Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

Tại khu vực nút giao Trường Sơn - Quốc lộ 14B, phương tiện cũng gặp khó khăn khi lưu thông theo cả 4 hướng. Một số đoạn nền đường chưa hoàn thiện, xuất hiện ổ gà, mặt đường không bảo đảm, khiến phương tiện phải giảm tốc độ khi qua nút giao thông.

Tình trạng ùn ứ phương tiện tại nút giao Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại khu vực nút giao để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khắc phục mặt đường hư hỏng, bổ sung biển báo, tổ chức, phân luồng phương tiện phù hợp trong từng thời điểm, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua lại.