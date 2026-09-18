Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai.

Tuyến cao tốc Bảo Hà (Lào Cai) - Lai Châu có tổng chiều dài 163km

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định theo đúng quy định, lưu ý đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực; hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Tuyến cao tốc Bảo Hà (Lào Cai) - Lai Châu (CT.13) có điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại khu vực cửa Khẩu Ma Lù Thàng, thuộc địa phận xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tổng chiều dài khoảng 163 km. Đi qua địa bàn 2 tỉnh: Lào Cai và Lai Châu.

Hướng tuyến cơ bản đi song hành với QL.279, QL.32 và QL.4D; quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 120 km/h.