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Mưa lớn kéo dài tại Lào Cai gây ngập úng và sạt lở

Thứ Hai, 14:56, 03/08/2026
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VOV.VN - Sáng nay (3/8), trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã, phường phía Bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Mưa lớn kéo dài tại xã Cốc San đã làm 6 thôn trên địa bàn xã rơi vào tình trạng ngập úng. Đặc biệt, tại thôn Củm Thượng, sạt lở taluy đã làm sập công trình phụ và gây hư hỏng nhà dân. Các khu vực ven suối, ngã tư Giàng Thàng cũ cũng ngập chìm trong nước. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, mưa lớn còn làm ngập cục bộ tuyến Quốc lộ 4D đi qua địa bàn xã, gây rủi ro lớn cho người tham gia giao thông.

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Khu vực gần Trường Tiểu học Duyên Hải nước ngập sâu

Cùng thời điểm, trên tuyến Quốc lộ 4E đoạn qua khu vực Cầu Sập, thuộc phường Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao đã tràn qua mặt đường. Dòng nước chảy xiết kéo theo bùn, đất, đá từ taluy sạt xuống, gây cản trở lưu thông, thậm chí nước đã tràn vào nhà của một số hộ dân. 

Bà Đỗ Thị Hương, tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai cho biết: "Khu này ngập mênh mông hết. Nhà tôi nước chảy tràn xuống, những hòn đá to cứ thế sạt xuống, sợ quá, không ai đi lại được. Đằng Cầu Sập kia, mấy cái xe máy, cả xe ba bánh bị trôi, ở đây thấy kêu inh lên thì đằng kia mọi người mới ra cứu lên".

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Một hộ dân ở phường Lào Cai bị sạt taluy sau nhà

Trong khi đó, tại phường Cam Đường, nhờ chủ động nạo vét hệ thống thoát nước từ trước, khu vực này không xảy ra ngập úng diện rộng. Tuy nhiên, mưa lớn kéo theo bùn đất cũng đã tràn lên mặt đường tại khu vực đi vào tổ 23, đồng thời gây đứt cáp viễn thông tại nút giao đường Lê Thanh. Chính quyền đang đặc biệt theo dõi khu vực tổ 23 do có nguy cơ sạt lở rất cao.

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Lực lượng chức năng lội nước vào hỗ trợ nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các xã, phường tại tỉnh Lào Cai đã lập tức huy động lực lượng công an, quân đội và các đơn vị tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả. Ưu tiên hàng đầu lúc này là hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại các tuyến Quốc lộ và đường liên xã bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dọn dẹp đất đá, khơi thông dòng chảy, đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo và trực tiếp phân luồng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn giao thông.

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Người dân dọn dẹp bùn đất sau khi nước rút

Trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng, sau đó mưa giảm, trời hửng nắng trở lại. Trước mắt không ghi nhận có thiệt hại về người.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì trạng thái có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày tới.

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Lãnh đạo xã Cốc San kiểm tra hiện trường một hộ dân bị đất đá sạt lở vào nhà

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động các phương án ứng phó, đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng kéo dài tại các vùng trũng thấp.

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Mưa lũ lớn gây thiệt hại trên 8,6 tỷ đồng tại Lào Cai

VOV.VN - Đợt mưa lũ lớn diện rộng kéo dài trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, sản xuất và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng giá trị thiệt hại ước tính sơ bộ hiện đã vượt quá 8,6 tỷ đồng. 

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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