Điều tra vụ án mạng tại kho sầu riêng ở Đồng Nai khiến một người tử vong

Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Thọ, 42 tuổi, ngụ xã Phú Trung, TP. Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Lê Hoàng Thọ cùng một người bạn đến kho sầu riêng Phú Sơn, thuộc xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

Hiện trường vụ án

Tại đây, anh Thọ xảy ra mâu thuẫn, với một người tên Tư, công nhân làm việc tại kho sầu riêng. Trong lúc xảy ra xô xát, Tư được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thọ khiến anh này nằm gục xuống đất.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thọ đã tử vong tại bệnh viện.

Công an TP. Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Nghĩa Trung khám nghiệm, thu thập thông tin, xác minh những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.