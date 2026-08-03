Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt mưa lớn diện rộng vào ngày mai 4/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này sẽ kéo dài từ chiều ngày 4 đến hết ngày 6/8. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, nhiều nơi có thể vượt 300 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Các địa phương được nhận định có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Mưa lớn diện rộng kéo theo ngập úng.

Trước khi đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu, ngay từ chiều tối nay đến sáng mai, Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trọng tâm mưa tập trung tại Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo: "Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở vào các sườn dốc. Trên đây là những thông tin mới nhất về đợt mưa dông và mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh".