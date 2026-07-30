Điều tra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Trần Đức Dụ (SN 1972, ngụ phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 65C-111.33 lưu thông trên Quốc lộ 30 theo hướng Mỹ Thuận - Trung Lương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Khi đến đoạn thuộc ấp 1, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Nguyễn Thành Trung (SN 1942, ngụ ấp 1, xã Thanh Hưng) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe mô tô ngã xuống mặt đường, ông Trung bị thương nặng và tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Hưng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.