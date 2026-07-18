Bị tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 phút cùng ngày, hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng vào trung tâm thành phố.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khi đang di chuyển trên cầu, bất ngờ gặp tai nạn khiến cả hai nạn nhân văng xuống mặt đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc cục bộ trên tuyến cầu Vĩnh Tuy. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nếu cần thiết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.