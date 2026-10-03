Đô thị Buôn Ma Thuột cứ mưa lớn là ngập, nguyên nhân do đâu?

Thực tế này đặt ra câu hỏi về năng lực thoát nước của đô thị và những bất cập trong quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng. Đợt mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua, khu vực ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lý Tự Trọng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu hơn nửa mét nước. Nước từ các tuyến đường xung quanh dồn về, chảy xiết qua khu vực trũng thấp, mang theo bùn đất, cành cây và rác thải. Đứng trước cửa hàng dược phẩm của mình, chị Võ Thị Thu Trang nhiều lần phải chứng kiến cảnh người đi xe máy loạng choạng giữa dòng nước, có người ngã phải nhờ người khác kéo cả người lẫn xe lên. Nước tràn lên vỉa hè, sát cửa hàng, khiến việc buôn bán và đi lại của người dân bị đảo lộn. Theo chị Trang, tình trạng này xuất hiện khá thường xuyên trong khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, cứ mưa lớn là khu vực lại ngập

Tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến Buôn Ma Thuột đang đối mặt với tình trạng ngập lụt khi mưa lớn.

“Mưa xuống, nước từ đường Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng, Nguyễn Tất Thành… tạo thành dòng lớn chảy về ngã 3 này trũng thấp, có cống nhưng không thoát được. Dòng nước đã cuốn nhiều người đi xe máy bị ngã, phải kéo người và xe lên, gây tắc đường; ngoài ra còn tràn sang vỉa hè phía cửa hàng của tôi, kéo theo bùn đất, cành cây, rác thải, gây mất vệ sinh và đi lại khó khăn", chị Trang nói.

Với những người thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, thuộc phường Tân An và Tân Lập mỗi trận mưa lớn là một lần phải dò đường trong dòng nước.

Người và phương tiện bì bõm trong nước khi mưa xuất hiện ở đô thị Buôn Ma Thuột.

Anh Phan Thanh Hùng, trú phường Tân An cho biết, có những hôm mưa mới kéo dài khoảng 10 - 15 phút, nước từ khu vực khu đô thị Eco City đã bắt đầu dồn xuống các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Cừ. Có thời điểm, nước dâng cao ngập quá bánh xe ô tô, làm xe chết máy giữa đường, trong khi người đi xe máy phải dừng lại hoặc xuống xe dắt bộ qua đoạn ngập. Điều khiến anh Hùng lo ngại là dòng nước lên khá nhanh, ngập sâu làm người tham gia giao thông khó nhận biết độ sâu và những điểm có thể xảy ra sự cố.

“Cứ mưa tầm 10 - 15 phút là nước bắt đầu từ khu vực Eco City tràn về các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Cừ… Tôi chạy ô tô ngang qua đây nhiều lúc nước ngập hết bánh xe. Người đi xe máy thì không thể chạy qua dòng lụt, phải dắt bộ, rất nguy hiểm, nhất là với trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi", anh Hùng ngán ngẩm cho hay.

Nhóm học sinh đang cố gắng hỗ trợ một phụ nữ bị nước mưa tạo thành dòng lũ cuốn trôi xe máy trên một con phố thuộc phường Buôn Ma Thuột mới đây.

Không chỉ các tuyến phố ở khu vực các phường Tân An, Tân Lập, nhiều tuyến đường ở phường Buôn Ma Thuột như Phạm Ngũ Lão, Đinh Tiên Hoàng, Y Jút, Hai Bà Trưng, 10/3 … cũng thường xuyên ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là trong những ngày cao điểm mùa mưa Tây Nguyên.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết, tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến phố đã diễn ra mấy năm nay. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, trong đó hệ thống cống thoát nước chưa được kết nối đồng bộ, một số tuyến đường đang thi công, cống đã đặt nhưng chưa kết nối. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn dùng vật dụng che chắn miệng hố ga tránh mùi hôi khiến nước mưa không có lối thoát. Thời gian tới, cùng với kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ, phường sẽ xử lý dứt điểm tình trạng che chắn miệng hố ga, góp phần hạn chế ngập lụt khi mưa lớn.

“UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, các thôn, buôn và tổ dân phố triển khai quyết liệt việc vệ sinh hệ thống thoát nước; xử lý, tháo dỡ các tấm che chắn miệng hố ga như tấm cỏ nhân tạo, ván gỗ hay cả tấm thép. Trường hợp người dân cố tình vi phạm, sẽ lập biên bản để xử phạt nếu tái diễn, chây ì" ông Chí nhấn mạnh.

Thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) có diện tích hơn 377 km², dân số khoảng 430.000 người, nằm ở độ cao trên 500 mét so với mực nước biển. Từ ngày 1/7/2025, địa bàn được sắp xếp thành các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao, Buôn Ma Thuột, Thành Nhất và xã Hòa Phú.

Ông Nguyễn Thanh Hiệu, Phó Trưởng phòng Quy hoạch Đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngập cục bộ gia tăng chủ yếu do đô thị hóa nhanh, làm thu hẹp ao hồ, sông suối và diện tích đất có khả năng thẩm thấu nước. Trong khi đó, hệ thống thoát nước, hồ điều hòa chưa kết nối đồng bộ, cùng với tác động của biến đổi khí hậu khiến lượng mưa ngày càng lớn. Để khắc phục, Sở đã điều chỉnh quy hoạch và trình UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt trong quý IV năm nay.

Người dân dùng cả tấm thép hàn lên miệng hố ga để tránh mùi hôi, khiến nước mưa không thể thoát, làm tình trạng ngập lụt ở Buôn Ma Thuột càng nghiêm trọng.

“Quy hoạch đô thị Buôn Ma Thuột đợt này đã được nghiên cứu rất kỹ và sát, khi đưa ra giải pháp mở rộng hệ thống sông, suối, thoát nước chính thay vì cống hóa bằng bê tông. Quy hoạch bổ sung thêm quỹ đất để mở rộng một số điểm làm hồ điều hòa, tăng cường ứng dụng giải pháp hạ tầng xanh như vườn mưa, mái nhà xanh. Đồng thời, các hệ thống sông, suối phải được khơi thông, kết nối liên thông với nhau, từ hồ Ea Nao xuống hồ điều hòa Ea Tam và nhiều khu vực khác nữa", ông Hiệu thông tin.

Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, bài toán ngập lụt cần được giải quyết dứt điểm từ quy hoạch, hạ tầng thoát nước đến việc giữ lại không gian xanh, mặt nước và tăng khả năng tiêu thoát tự nhiên. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét VOV.VN - Trong hai ngày 21–22/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn kéo dài làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trũng thấp và sườn dốc.