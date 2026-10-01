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Nước ngập bủa vây sau mưa lớn, người dân TP.HCM trắng đêm canh giữ tài sản

Thứ Năm, 17:24, 01/10/2026
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VOV.VN - Đến chiều 1/10, nhiều khu vực tại TP.HCM vẫn ngập sâu sau trận mưa tối 30/9. Nước rút chậm khiến sinh hoạt đảo lộn, hàng trăm hộ dân thức trắng đêm di dời tài sản. Nhiều đồ đạc, xe cộ hư hỏng nặng do bị nước ngấm vào.

 

Mỏi mòn chờ nước rút

Mặc dù trận mưa lớn đã kết thúc từ tối 30/9, nhưng đến đầu giờ chiều 1/10, nhưng đoạn cuối hẻm 30 thông ra hẻm 46, đường Tam Bình, phường Hiệp Bình, nước đọng thành vũng lớn khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn. Gần 10 năm qua, những cư dân sống trong con hẻm này quen với cảnh cứ mưa xuống là nước dồn về, đọng lại rất lâu.

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Nước ngập ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân dù trời đã hết mưa từ lâu (Ảnh: Hoàng Minh).

"Lần nào cũng vậy, ví dụ như triều cường lên thì nó cỡ đó đó mà đừng có mưa hoài, mưa là vô nhà. Bây giờ hễ mưa lớn với triều cường lên là ngập từ hai tấc đến hai tấc rưỡi. Ngày hôm qua tới mặt thềm nhà mình nè. Rồi hồi nãy giờ thấy cảm thấy nước rút rồi mà phải mưa tiếp nữa là nước vô nhà phải đóng cửa không là nước ở ngoài tràn vô", bà La Tiêu Dung, một người dân địa phương, ngán ngẩm.

Nếu đoạn đầu hẻm 30 nối ra đường Tam Bình đã được nâng cấp hệ thống cống thoát nước, giảm ngập rõ rệt, thì đoạn cuối hẻm lại chưa được thi công. Nhiều hộ dân đành bỏ tiền túi đôn nền nhà, nâng mặt đường. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

"Tình trạng mưa đêm qua và ngập đến trưa nay vẫn diễn ra liên tục và các đợt trước nữa còn có tình trạng ngập rất lâu và nước rút rất chậm. Nhà mình nâng nền lên để chống nước mưa mấy lần rồi và các nhà xung quanh đây cũng mới nâng lên hết để chống nước ngập. Tôi cũng như các bà con ở đây rất mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm làm đường cho bà con vì tình trạng ngập lụt ở nơi đây diễn ra rất nhiều năm rồi và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân", anh Vũ Hoàng Linh, một người dân trong hẻm, cho biết.

Clip nuoc ngap tai phuong Thu Duc.
 

Trắng đêm chạy ngập, thiệt hại nặng nề

Tình cảnh khốn đốn tương tự cũng diễn ra tại khu vực đường số 11, phường Thủ Đức và các tuyến hẻm lân cận. Tối 30/9, mưa lớn kết hợp triều cường khiến nước từ rạch Thủ Đức bất ngờ tràn vào khu dân cư. Tại các hẻm 84, 114, 159... nước dâng cao hơn 1m, có thời điểm ngập cả yên xe máy, khiến hàng trăm gia đình không kịp trở tay.

Trong đêm, người dân phải kê cao đồ đạc, sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Một số hộ phải thuê khách sạn ngủ tạm, số còn lại thức trắng đêm canh tài sản, tát nước và chờ nước rút.

Đến trưa 1/10, dù nước trên mặt đường lớn đã giảm, nhưng nhiều vị trí trong hẻm vẫn còn bùn đất. Sau một đêm chống chọi với dòng nước, nhiều gia đình dân tất bật xúc bùn, thu gom rác lau rửa nền nhà.

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Phải tới đầu giờ chiều 1/10, nước mới rút khỏi khu vực này, người dân quét bùn đọng lại sau hàng giờ ngập nước (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Nhiều vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt bị ngâm nước hư hỏng phải bỏ đi hoặc chờ kiểm tra. Các tiệm sửa xe quanh khu vực cũng tiếp nhận nhiều xe máy bị ngập nước chết máy, nhiều ô tô bị nước nhấn chìm ngay trong nhà đành gọi xe cẩu đưa về gara sửa chữa.

Bà Nguyễn Thị Trọng Hiếu kể lại: "Từ trước đến giờ chưa bao giờ ngập nặng như vậy hết. Đồ đạc coi như là bị hư hết tủ lạnh, máy giặt nè. Xe máy coi như những cái thứ đó là mình đâu có rinh đi đâu được đâu, coi như là cái gì cũng bị hư hết. Tối là là cứ 12 giờ đêm nước rút ra khỏi nhà rồi làm, dọn dẹp nó đến sáng luôn. Những cái mà bị ngập nước lấy ra rửa, rồi đến sáng nay mới làm ở ngoài sân".

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Thủ Đức, nguyên nhân ngập nghiêm trọng là do mưa lớn kết hợp với triều cường. Bên cạnh đó, một số đoạn cống liên quan đến dự án Vành đai 2 và khu vực bờ rạch gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.

Một số hình ảnh ngập sau mưa: 

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Tới đầu giờ chiều ngày 10/1, nước vẫn chưa rút hết tại tại đoạn cuối hẻm 30 thông ra hẻm 46, đường Tam Bình (Ảnh: Hoàng Minh)
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Nước ngập gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân (Ảnh: Hoàng Minh)
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Anh Linh chia sẻ về vấn đề ngập tại đây diễn ra nhiều năm do nâng hẻm chưa đồng bộ (Ảnh: Hoàng Minh)
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Nước mưa từ tối hôm trước tràn vào nhà dân vẫn chưa rút hết trong sáng hôm sau (Ảnh: Tỷ Huỳnh).
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Việc mưa ngập có thể làm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân tới ngày hôm sau (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Trẻ em lội nước đi học (Ảnh: Tỷ Huỳnh).
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TP.HCM mưa lớn diện rộng chiều 30/9, nhiều tuyến đường ngập sâu

VOV.VN - Chiều tối 30/9, cơn mưa lớn kéo dài từ 16h kèm dông, sét trên diện rộng tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Cơn mưa vào giờ cao điểm, dòng nước chảy xiết và ngập úng diện rộng khiến người dân phải chật vật di chuyển, giao thông tại nhiều khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Tỷ Huỳnh - Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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