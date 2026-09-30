TP.HCM mưa lớn diện rộng chiều 30/9, nhiều tuyến đường ngập sâu

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn xuất hiện từ sớm và kéo dài tại khu vực phía Bắc và phía Đông thành phố. Một lúc sau, khu vực trung tâm và phía Nam thành phố cũng đổ mưa lớn khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập úng.

Người dân chật vật di chuyển trên đường Võ Thị Nhờ (Ảnh: Hoàng Minh)

Tại các tuyến đường như: Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích,… nước dâng cao, có nơi ngập đến yên xe, người dân phải chật vật lội nước, dắt xe về nhà hoặc không thể tiếp tục di chuyển.

Trên các tuyến đường, dòng người điều khiển xe cộ di chuyển chậm chạp trong giờ cao điểm. Để xe không bị chết máy khi đi vào các đoạn nước ngập, người dân phải dồn vào làn đường phía trong hoặc đổi hướng đi khiến nhiều tuyến đường còn lại xảy ra tình trạng quá tải.

Một đoạn đường tại ngã tư Bình Phước giờ cao điểm (ảnh: Kim Dung)

Thậm chí, có những đoạn đường nước chảy xiết khiến người đi xe máy khó giữ thăng bằng. Ngoài ra, không ít chủ phương tiện phải dừng lại đỗ xe lên vỉa hè hoặc vào ngồi quán cà phê, chờ mưa tạnh nước rút rồi mới đi tiếp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 18h, hình ảnh từ mây vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các phường, xã ở khu vực trung tâm, phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM. Lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi trên 100mm.

(Clip: Tỷ Huỳnh)

Mưa xuất hiện tại hàng loạt phường, xã từ khu vực trung tâm như Bến Thành, Chợ Lớn, Tân Thuận, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Phú Định, Minh Phụng đến các khu vực phía Tây, Bắc và Đông thành phố như Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Tân Phú, Tam Bình, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An...

Tại một số khu vực ngoại thành, mưa cũng xuất hiện ở Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Hưng Long, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Bà Điểm, Long Hòa, Thanh An và Dầu Tiếng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra dông, sét. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi vào những đoạn đường có nguy cơ ngập sâu.

Một số hình ảnh mưa ngập vào giờ tan tầm tại TP.HCM:

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước trong giờ cao điểm (Ảnh: Hồng Đạt)

Nhiều tuyến đường tại khu vực Quận 12 cũ ngập sâu (Ảnh: Xuân Nguyễn)

Người dân chật vật di chuyển trong vùng ngập (Ảnh: Hồng Đạt)

Đường Phan Văn Hớn ngập nặng sau mưa lớn (Ảnh: Chinh Hoàng)

Đường Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ) thường xuyên ngập khi mưa lớn (Ảnh: Hồng Đạt)

Người dân chật vật di chuyển trên những con đường hóa thành sông (Ảnh: Chinh Hoàng)