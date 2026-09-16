Sạt lở ách tắc Quốc lộ 15C qua Thanh Hóa

Do mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đá trên các đồi núi đã ngấm nước dẫn đến sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Lâu Dị Lênh, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, đặc biệt tại km80 - Quốc lộ 15C sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.

Đoạn qua bản Đông Ban - Hạ Sơn, Pù Nhi. Ảnh NDCC.

"Địa phương đang phối hợp với Hạt giao thông 7 để điều xe máy múc, máy ủi, nhưng khoảng cách cũng gần 20 km nên chưa có xe nào đến để mà giải phóng được. Chắc đến trưa chiều nay thì mới có xe đến đây để giải phóng. Dự tính hết ngày hôm nay khắc phục xong", ông Lâu Dị Lênh cho hay.

Điểm sạt lở ở xã Nhi Sơn. Ảnh NDCC.

Cùng với xã Nhi Sơn, khu vực từ xã Mường Lát đi các xã Pù Nhi, Quan Hóa, Quan Sơn, tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm. Bên cạnh sạt lở, mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc tại các ngầm tràn. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, như: Đường tỉnh 505B, 530D, 518, 519B, 520B 530B. Tại hệ thống đường liên thôn, liên xã, có 64 vị trí ngầm tràn bị ngập, với chiều sâu từ 0,5m trở lên. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như xã Tân Thành, xã Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Phong. Phần lớn các khu vực này vẫn có tuyến đường khác để người dân lưu thông.

Đoạn qua bản Pá Hộc cũ, xã Nhi Sơn. Ảnh NDCC.

Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia cho biết: "Mưa lớn đã gây ngập lụt 9 tuyến đường trên địa bàn phường Tĩnh Gia và nước thoát rất chậm. Công ty Môi trường An Hưng kết hợp với Công ty Môi trường Nghi Sơn là trong hai ngày hôm nay đã vào trong khu vực Nghi Sơn cũ, đặc biệt là các phường Tĩnh Gia, Nghi Sơn, các phường ở phía trong khu kinh tế Nghi Sơn để khơi thông cống rảnh và đã cho các xe chuyên dụng, công nhân để khơi thông, nạo vét bùn mương, cống để kịp thời thoát nước".

Nước dâng tại xã Đồng Lương, lực lượng chức năng túc trực theo dõi. Ảnh: xã Đồng Lương.

Tại hệ thống đường liên thôn, liên xã, có 64 vị trí ngầm tràn bị ngập. Ảnh: xã Đồng Lương.

Tình trạng nước dâng, ngập cục bộ đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều khu dân cư tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng.