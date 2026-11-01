Đoàn Lê Anh Đức giúp THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lập kỷ lục chưa từng có

6 năm theo đuổi giấc mơ vòng nguyệt quế

Chia sẻ sau trận chung kết, Anh Đức cho biết em cảm thấy rất vui và xúc động. “Em đã kết thúc một hành trình không ngừng nỗ lực và cố gắng. Cuối cùng, em đã đạt được điều mình mong muốn. Em rất biết ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt hành trình này”, nam sinh nói.

Đoàn Lê Anh Đức có màn bứt phá ấn tượng trong trận chung kết, giành vòng nguyệt quế Olympia 2026 với 240 điểm.

Niềm vui của Đức còn gắn với dấu mốc của ngôi trường em đang theo học. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trường đầu tiên giành chức vô địch Olympia hai năm liên tiếp. Đây là điều khiến nam sinh đặc biệt tự hào sau cuộc thi.

Tình yêu với Olympia của Đức bắt đầu từ khi còn học lớp 6. Sau khi xem trận chung kết năm thứ 20, em mong muốn một ngày được xuất hiện trên sân khấu chương trình. Mục tiêu ấy được nam sinh theo đuổi trong nhiều năm, với quá trình chuẩn bị không chỉ qua việc học mà còn từ những lần thử sức ở các sân chơi kiến thức.

Hành trình tại Olympia năm nay cũng có những thời điểm không dễ dàng. Đức từng về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó bứt phá giành chiến thắng ở cuộc thi Tháng với 330 điểm. Tại cuộc thi Quý IV, nam sinh tiếp tục giành chiến thắng để trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị, Đức từng chia sẻ em xúc động và tự hào vì những nỗ lực của bản thân, cùng một chút may mắn, đã mang lại kết quả như mong muốn. Đức là thí sinh duy nhất trong trận chung kết năm nay theo học chuyên Sử. Thay vì xem đây là hạn chế khi phải cạnh tranh ở một cuộc thi có kiến thức rộng, nam sinh xác định đó là lợi thế riêng và cần biết cách phát huy.

Từ nhỏ, Đức đã có thói quen đọc sách, tìm hiểu thông tin trên mạng và quan tâm đến các kiến thức về xã hội. Lịch sử, Địa lý, văn học và những vấn đề xã hội là các lĩnh vực em yêu thích, đồng thời cũng là thế mạnh khi tham gia Olympia. Đức từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho một cuộc thi có nhiều lĩnh vực, Đức không chỉ tập trung vào những môn học sở trường. Đức chú trọng bổ sung kiến thức khoa học tự nhiên và ngoại ngữ, đặc biệt quan tâm đến việc nắm chắc những nội dung cơ bản trong sách giáo khoa.

Đức cho biết luôn cố gắng nắm chắc kiến thức nền tảng và hiểu bản chất từng môn học, thay vì học thuộc để nhớ đáp án. Khi học, em thường tự đặt câu hỏi để kiểm tra xem mình đã thực sự hiểu vấn đề hay chưa. Em tự nhắc bản thân không được từ bỏ niềm tin và phải nỗ lực hết sức trong bất kỳ tình huống nào. Trước trận chung kết, Đức từng chia sẻ mong muốn giành vòng nguyệt quế nhưng cũng muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu, bởi việc đi đến trận đấu cuối cùng đã là một trải nghiệm đáng tự hào.

Ba khoảnh khắc tiếc nuối trong trận chung kết

Sau khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, Anh Đức không chỉ nhớ đến những câu trả lời đúng hay khoảnh khắc nhận vòng nguyệt quế, mà còn nhắc lại ba tình huống muốn làm tốt hơn nếu có cơ hội thi đấu lại.

Đầu tiên là phần thi Vượt chướng ngại vật. Khi hàng ngang đầu tiên xuất hiện từ khóa “Bác Hồ” và một phần chữ “học” được hé lộ, Đức nghĩ đáp án có liên quan đến việc học. Tuy nhiên, Đức lại liên tưởng đến “Đi học” thay vì từ khóa “Tự học” mà Trần Võ Gia Bảo đưa ra. Khi Gia Bảo bấm chuông trả lời, Đức cho biết em đánh giá đó là một suy luận rất xuất sắc. Bằng linh cảm của mình, nam sinh gần như tin rằng đối thủ đã tìm ra đáp án chính xác.

Anh Đức đứng trên bục vinh quang tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Ảnh: VTV

Tình huống thứ hai là câu hỏi Toán đầu tiên trong phần thi Về đích. Đức thừa nhận câu hỏi không quá khó nhưng do thiếu cẩn thận, em đã tính thiếu một trường hợp và để Lý Thái Dương giành điểm.

Khoảnh khắc tiếc nuối thứ ba liên quan đến câu hỏi tiếng Anh. Trong đoạn video của câu hỏi, Đức nghe được chi tiết “5 gram” và liên tưởng đến tháp dinh dưỡng. Khi có cơ hội giành quyền trả lời, Đức từng định bấm chuông với con số duy nhất mình nghĩ đến nhưng cuối cùng chọn phương án an toàn.

Sau vòng nguyệt quế là những dự định giản dị

Để có được kết quả hôm nay, bên cạnh nỗ lực cá nhân, Đức còn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và nhà trường. Cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết nhà trường thành lập tổ tư vấn chuyên môn gồm các giáo viên có kinh nghiệm, phụ trách câu lạc bộ OlympiAms, hỗ trợ Đức về kỹ năng thi đấu. Quá trình này giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng xử lý câu hỏi, phản xạ và tâm lý khi thi đấu.

Cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử 1, nhận xét Đức là học sinh yêu thích các môn khoa học xã hội, gắn bó với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Nam sinh có tính cách chân thành, sâu sắc, dành tình cảm cho văn học và thơ ca cách mạng. Trong các giờ học Ngữ văn, Đức chủ động tìm đọc những bài thơ ngoài sách giáo khoa và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Ngoài thành tích học tập, Anh Đức còn có những sở thích khá đặc biệt. Nam sinh có thể hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới, yêu thích nhạc đỏ, dân ca và ví, giặm Nghệ Tĩnh. Sự quan tâm đến lịch sử, văn hóa, văn học cùng thói quen đọc sách từ nhỏ tạo nên nét riêng của học sinh chuyên Sử này.

Khi được hỏi muốn làm gì đầu tiên sau trận chung kết, Anh Đức hóm hỉnh cho biết món ăn em muốn thưởng thức ngay lúc này là mì. Người đầu tiên nam sinh mong được gặp là bà ngoại, người luôn lo lắng và dõi theo em trong suốt cuộc thi.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi giành vòng nguyệt quế.

Sau nhiều năm dành thời gian chuẩn bị cho Olympia, Đức muốn trở lại với những sở thích quen thuộc, đặc biệt là đọc sách. Nam sinh cũng dự định củng cố lại kiến thức môn Toán, tập trung ôn luyện IELTS để phục vụ việc học tập và công việc sau này.

Một mong muốn khác của Đức là được trở về quê ngoại ở Hưng Yên vào Chủ nhật tuần sau - một ngày Chủ nhật không còn phải nghĩ đến Olympia.