Đoàn tàu chất lượng cao tuyến Sài Gòn – Nha Trang chính thức lăn bánh

Điểm nhấn nổi bật của đoàn tàu SNT1/SNT2 là việc nâng cấp đồng bộ 32 toa xe (gồm khoang 4 giường nằm, khoang 6 giường và toa ăn uống). Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh biển Nha Trang; toàn bộ chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa đều được thay mới. Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, Wi-Fi và camera an ninh 24/7 được trang bị đồng bộ.

Đặc biệt, trên đoàn tàu có toa áp dụng hệ thống dẫn gió điều hòa mới giúp giảm ồn và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ. Bên cạnh đó, các toa giường nằm mềm loại 24 giường còn có góc check-in, máy bán hàng tự động; toa phục vụ ăn uống được bố trí ngay trung tâm đoàn tàu để thuận tiện phục vụ.

Tàu SNT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21h45 và đến Nha Trang lúc 5h40 (ảnh: Hà Khánh)

Cùng với việc đổi mới phương tiện, đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên cũng được chuẩn hóa chuyên nghiệp, thân thiện, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và mang đồng phục thiết kế riêng.

Ngay sau khi ra mắt, đoàn tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang. Nhiều hành khách bất ngờ trước tiện nghi của đoàn tàu.

"Đây là một con tàu được nâng cấp cải tạo rất là đẹp, hiện đại, rất là sạch sẽ, màu sắc trang nhã, nội thất hiện đại. Tàu này rất là phù hợp để cho các bạn có thể cùng với gia đình đi Nha Trang nghỉ ngơi.", chị Nguyễn Hồng Nhung, một hành khách cho biết.

Lãnh đạo ngành đường sắt tặng hoa tổ lái tàu (ảnh: Hà An)

Nhiều hành khách cũng bày tỏ hài lòng với giá vé tàu đang áp dụng. Chị Phạm Thị Hằng đi cùng người thân về Khánh Hòa trên hai giường nằm, tầng 1, khoang 4 cho biết giá mỗi vé là 770.000 đồng là hợp lý vì tàu đẹp và hiện đại.

Việc đưa đoàn tàu SNT1/SNT2 vào vận hành tiếp nối chuỗi sản phẩm đường sắt chất lượng cao kết nối vận tải với du lịch, văn hóa, sau các tuyến Thống Nhất, Hà Nội – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Sài Gòn.

Nhiều hành khách bất ngờ trước tiện nghi của đoàn tàu (ảnh: Hà Khánh)

Với vị thế TP.HCM là đầu tàu kinh tế - du lịch và Nha Trang là điểm đến biển trọng điểm, đoàn tàu mới kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ luồng khách trải nghiệm đường sắt. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục liên kết với các đơn vị lữ hành cung cấp gói dịch vụ vé tàu kết hợp lưu trú, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình này sang các tuyến khác.