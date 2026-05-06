Đoàn tụ sau 34 năm thất lạc nhờ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Anh Phan Chí Hoàn (sinh năm 1992), trú tại thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, sinh ra tại xã Đăk Tô. Từ khi mới sinh, anh cùng mẹ chuyển đến sinh sống tại vùng phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay. Những thông tin về người thân mà anh nắm được rất hạn chế, chỉ bao gồm tên người cha đã khuất là ông Phan Chí Long và người anh trai là Phan Chí Lộc. Sau thời gian dài tự tìm kiếm nhưng không có kết quả, anh Hoàn đã đến Công an xã Đăk Tô nhờ hỗ trợ xác minh thông tin.

Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình anh Phan Chí Hoàn vui mừng đoàn tụ sau hơn 34 năm mất liên lạc. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tiếp nhận đề nghị của công dân, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung khai thác dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, lực lượng công an đã kiên trì sàng lọc, đối chiếu và xác minh các mối quan hệ để làm rõ người thân của anh Hoàn.

Sau khi xác định chính xác thông tin, Công an xã Đăk Tô đã hỗ trợ anh Phan Chí Hoàn đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 3 thập kỷ thất lạc.

Thư cảm ơn anh Phan Chí Hoàn gửi Công an xã Đăk Tô. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trân trọng trước sự giúp đỡ tận tình và tinh thần làm việc khẩn trương của lực lượng chức năng, anh Hoàn đã gửi tâm thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Tô. Việc hỗ trợ công dân tìm kiếm người thân không chỉ khẳng định hiệu quả của công nghệ trong quản lý dân cư mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an luôn gần dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.