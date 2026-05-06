Đoàn tụ sau 34 năm thất lạc nhờ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ Tư, 22:53, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ một công dân tìm lại người thân sau hơn 34 năm mất liên lạc thông qua việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Anh Phan Chí Hoàn (sinh năm 1992), trú tại thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, sinh ra tại xã Đăk Tô. Từ khi mới sinh, anh cùng mẹ chuyển đến sinh sống tại vùng phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay. Những thông tin về người thân mà anh nắm được rất hạn chế, chỉ bao gồm tên người cha đã khuất là ông Phan Chí Long và người anh trai là Phan Chí Lộc. Sau thời gian dài tự tìm kiếm nhưng không có kết quả, anh Hoàn đã đến Công an xã Đăk Tô nhờ hỗ trợ xác minh thông tin.

Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình anh Phan Chí Hoàn vui mừng đoàn tụ sau hơn 34 năm mất liên lạc. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tiếp nhận đề nghị của công dân, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung khai thác dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, lực lượng công an đã kiên trì sàng lọc, đối chiếu và xác minh các mối quan hệ để làm rõ người thân của anh Hoàn.

Sau khi xác định chính xác thông tin, Công an xã Đăk Tô đã hỗ trợ anh Phan Chí Hoàn đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 3 thập kỷ thất lạc.

Thư cảm ơn anh Phan Chí Hoàn gửi Công an xã Đăk Tô. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trân trọng trước sự giúp đỡ tận tình và tinh thần làm việc khẩn trương của lực lượng chức năng, anh Hoàn đã gửi tâm thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Tô. Việc hỗ trợ công dân tìm kiếm người thân không chỉ khẳng định hiệu quả của công nghệ trong quản lý dân cư mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an luôn gần dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Truy nguồn, xử lý doanh nghiệp xả thải khiến dòng kênh đen kịt ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Dòng kênh Sơn Tịnh chảy qua thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang bị “nhuộm” đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc. Không chỉ mất đi vai trò dẫn nước tưới tiêu, dòng kênh này còn trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ, đe dọa sức khỏe của người dân một vùng quê.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp
VOV.VN - Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc lộ 14C qua vùng biên giới Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Quốc lộ 14C, đoạn qua 2 xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, ổ gà xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

