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Đội K52, Gia Lai phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Ia Boòng

Thứ Tư, 12:27, 05/08/2026
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VOV.VN - Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng. Hoạt động này thực hiện theo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 triển khai nhiệm vụ tại làng Sơr từ ngày 26/7. Trong thời gian từ ngày 26/7 đến 3/8, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ; đến ngày 4/8 tiếp tục tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã thực hiện các bước cất bốc hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm. 6 hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản và phối hợp thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

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Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng, Gia Lai (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Việc phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ là kết quả từ quá trình phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và nhân dân trong việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu các nguồn thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Hiện, Đội K52 đang tiếp tục phối hợp với địa phương nắm thêm thông tin từ người dân, nhân chứng và các nguồn tài liệu có liên quan; đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực làng Sơr và những địa bàn lân cận có dấu hiệu, thông tin về phần mộ liệt sĩ.

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Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Chiều 29/7, Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch điều hành chiến dịch trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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