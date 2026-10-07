Đội K72 quy tập 41 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, phát hiện bức thư có thông tin

Theo Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai), trong ngày 6/10, các lực lượng của đơn vị đã quy tập thêm được 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, trong đợt này, Đội K72 tìm kiếm được 41 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Trong đó, 37 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Kratie và 4 bộ được quy tập tại tỉnh Kampong Thom. Đặc biệt, cùng với các di vật được phát hiện, lực lượng chức năng đã thu thập được một bức ảnh cô gái và một bức thư chứa đựng nhiều thông tin quan trọng.

Công tác quy tập hài cốt được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng. (Ảnh: Đội K72)

Đội K72 đã liên hệ với đội ngũ cộng tác viên phục dựng nhưng do bức ảnh đã nhòe mờ nên công tác này gặp nhiều khó khăn.

Đơn vị đã báo cáo Bộ CHQS TP. Đồng Nai và Quân khu 7 về bức thư để làm cơ sở liên hệ với thân nhân trong thông tin được lưu lại, với mong muốn sớm xác định được danh tính, đưa anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Tấm di ảnh được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ tại Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Đội K72 rất mong tiếp tục nhận được thông tin của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước; các cựu chiến binh, những người đã từng tham gia kháng chiến tại Campuchia để lực lượng tiếp tục tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về quê hương.