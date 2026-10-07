Từ ký ức nhân chứng 71 tuổi, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm ở Đắk Lắk

Ngày 6/10, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Đông phối hợp với Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân kho Hợp tác xã An Ninh Tây trước đây, nay thuộc xã Tuy An Đông.

Dùng máy múc đào tại khu vực sân kho Hợp tác xã An Ninh Tây trước đây, nay thuộc xã Tuy An Đông để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Theo thông tin do ông Võ Ngọc Lân, 71 tuổi, trú thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông cung cấp, liệt sĩ Trần Chạy, sinh năm 1938, quê thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, trước đây là xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Liệt sĩ Trần Chạy nhập ngũ năm 1964, là Tổ phó du kích xã An Ninh và hy sinh năm 1965.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Trần Chạy được người dân chôn cất tại sân kho Hợp tác xã An Ninh Tây. Qua nhiều thập kỷ, khu vực này thay đổi, phần mộ không có người chăm sóc nên vị trí chính xác dần bị thất lạc.

Từ nguồn tin của nhân chứng, Đội K51 phối hợp với chính quyền xã Tuy An Đông nhiều lần khảo sát, đối chiếu thực địa và xác minh thông tin từ những người biết sự việc.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trần Chạy ở độ sâu 1,5m. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Các lực lượng sử dụng máy múc kết hợp cuốc, xẻng đào, xới hơn 15m³ đất. Ở độ sâu hơn 1,5m, lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt được bọc trong vải cùng các dấu tích phù hợp với thông tin nhân chứng. Trên cơ sở đối chiếu các nguồn thông tin, lực lượng chức năng bước đầu xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trần Chạy và tổ chức quy tập theo quy định; đồng thời lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đưa hài cốt liệt sĩ ra khỏi khu vực chôn cất. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hài cốt liệt sĩ Trần Chạy hiện được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 39 được Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ Trần Chạy hiện được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hơn 60 năm sau ngày hy sinh, từ lời kể được lưu giữ trong ký ức người dân, hài cốt liệt sĩ Trần Chạy đã được tìm thấy, đưa thêm một người lính trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.