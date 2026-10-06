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Đội K51 Đắk Lắk quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ bên suối Ô Tôi, Campuchia

Thứ Ba, 20:23, 06/10/2026
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VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ bên suối Ô Tôi, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Sau 20 ngày thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 trên nước bạn, đơn vị đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ.

Từ nguồn tin báo của người dân ở thôn 5, xã Busara, huyện Bétchanda, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, ngày 5/10, Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức lực lượng xác minh tại khu vực gần bờ suối Ô Tôi, thuộc phum Tusvai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng.

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Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần suối Ô Tôi, thuộc phum Tusvai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Để tiếp cận vị trí được người dân cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 phải hành quân bộ hơn 2 giờ, băng rừng, vượt suối. Tại khu vực quy tập, sau khi đào xuống độ sâu hơn 60cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ.

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Hai hài cốt nằm cách nhau 2m và nằm gần một gốc cây lớn. Gốc cây này đã chết khi người dân địa phương tiến hành dọn dẹp để trồng sắn. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hai phần mộ nằm cách nhau khoảng 2m, cách bờ suối Ô Tôi hơn 50m. Từ các di vật tìm thấy, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tổ chức quy tập theo quy định. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về đơn vị bảo quản, chăm sóc và thờ cúng tại phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.

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Sau khi đào xuống độ sâu hơn 60 cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ.(Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Như vậy, sau 20 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Phòng Chính trị; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K51.

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Phủ Quốc kỳ lên 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được triển khai trong điều kiện địa bàn xa xôi, rừng núi hiểm trở, thời tiết mưa nhiều, gây không ít khó khăn cho việc tiếp cận các vị trí có thông tin. Các tổ, các mũi công tác vẫn kiên trì bám địa bàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn.

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Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi phần hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một bước trên hành trình đưa những người đã nằm lại nơi đất khách trở về với quê hương. Với cán bộ, chiến sĩ Đội K51, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa tình đồng đội, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình và đồng đội. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Việc quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tiếp tục nối dài hành trình tìm kiếm của Đội K51, góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình và đồng đội.

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Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện Chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý IV năm 2026 và thời gian tới.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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