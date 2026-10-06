Đội K51 Đắk Lắk quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ bên suối Ô Tôi, Campuchia
VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ bên suối Ô Tôi, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Sau 20 ngày thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 trên nước bạn, đơn vị đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ.
Từ nguồn tin báo của người dân ở thôn 5, xã Busara, huyện Bétchanda, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, ngày 5/10, Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức lực lượng xác minh tại khu vực gần bờ suối Ô Tôi, thuộc phum Tusvai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng.
Để tiếp cận vị trí được người dân cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 phải hành quân bộ hơn 2 giờ, băng rừng, vượt suối. Tại khu vực quy tập, sau khi đào xuống độ sâu hơn 60cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ.
Hai phần mộ nằm cách nhau khoảng 2m, cách bờ suối Ô Tôi hơn 50m. Từ các di vật tìm thấy, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tổ chức quy tập theo quy định. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về đơn vị bảo quản, chăm sóc và thờ cúng tại phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.
Như vậy, sau 20 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Phòng Chính trị; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K51.
Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được triển khai trong điều kiện địa bàn xa xôi, rừng núi hiểm trở, thời tiết mưa nhiều, gây không ít khó khăn cho việc tiếp cận các vị trí có thông tin. Các tổ, các mũi công tác vẫn kiên trì bám địa bàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn.
Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi phần hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một bước trên hành trình đưa những người đã nằm lại nơi đất khách trở về với quê hương. Với cán bộ, chiến sĩ Đội K51, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa tình đồng đội, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Việc quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tiếp tục nối dài hành trình tìm kiếm của Đội K51, góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình và đồng đội.