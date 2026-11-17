Thông tin từ Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai), trong ngày 17/11, đơn vị đã quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ.

Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Để triển khai hiệu quả công tác quy tập theo chỉ đạo của Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai, Đội K72 đã chủ động chia lực lượng thành 2 mũi tìm kiếm chính tại tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom (Campuchia).

Tại mỗi địa bàn, đơn vị tiếp tục phân chia lực lượng tỏa đi các huyện dựa trên nguồn tin do nhân chứng cung cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Đội K72 chia thành nhiều hướng quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Trong ngày tại tỉnh Kratie, hai tổ công tác đã phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, cụ thể, 1 hài cốt được tìm thấy tại ấp Brum Brây, xã Cronhung Senchay, huyện Snoul; 2 hài cốt được tìm thấy tại ấp Chray Meng, xã Pirthnu, huyện Snoul.

Trong khi đó, tại mũi tìm kiếm ở tỉnh Kampong Thom, dù lực lượng đã triển khai đào tìm tích cực trong ngày, nhưng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ mới.

Những kỷ vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Tính từ ngày 4/9 đến nay, Đội K72 đã đạt cột mốc quan trọng với 108 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Trong đó, tỉnh Kratie ghi nhận 99 bộ và tỉnh Kampong Thom ghi nhận 9 bộ.

Đặc biệt, quá trình quy tập, Đội K72 còn phát hiện nhiều di vật của các anh hùng liệt sĩ. Trong đó xúc động nhất là lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng của liệt sĩ và thân nhân; cùng với đó là tấm di ảnh của một cô gái và nhiều kỷ vật năm tháng chiến đấu.