Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17/11 đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 620m³ đất. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trong đợt tìm kiếm thứ 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 295 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 66 bộ kèm di vật.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11/2026, quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 373 bộ kèm di vật. Cụ thể, 993 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.