Đổi mới nội dung hoạt động Đoàn, Đội để gần hơn với thiếu nhi

Chủ Nhật, 17:33, 17/05/2026
VOV.VN - Hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp theo hướng kết hợp giữa phương thức truyền thống với giáo dục trên không gian mạng, nhằm phù hợp với thiếu nhi trong thời đại mới.

Đó là thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  (15/5/1941 - 15/5/2026) tại TP.HCM diễn ra sáng 17/5.

Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Các Liên đội tham gia diễu hành
TP.HCM có hơn 1 triệu đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ôn lại truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết, Đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thiếu nhi. Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam - Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại TP.HCM, nhiều thiếu niên đã lập nên chiến công tiêu biểu trong kháng chiến, trở thành những tấm gương dũng cảm như Lê Văn Tám, Lê Văn Thọ, Hồ Văn Mên…

Sau ngày giải phóng, tuổi nhỏ thành phố tiếp tục tham gia các chiến dịch nhỏ góp phần làm đẹp thêm thành phố, xóm ấp. Từ 50 đội viên đầu tiên của chi đội, đến nay toàn thành phố đã có hơn 1 triệu đội viên trên tổng số hơn 3 triệu thiếu niên, nhi đồng. 

Thiếu nhi thành phố đã nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn để vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào Đội. Nhiều em là học sinh tiêu biểu, xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng.

Đặc biệt, dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các em đội viên, thiếu nhi thành phố đã đóng góp và tham gia chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện nhiều phong trào, kế hoạch nhỏ và công trình măng non.

Tuyên dương Liên đội có thành tích tiêu biểu

Tại lễ kỷ niệm, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, bằng cách kết hợp giữa phương thức truyền thống với chuyển đổi số và giáo dục trên không gian mạng để phù hợp với thời đại mới. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ hoạt động đội tại các địa bàn xa của thành phố, các trường ngoài công lập và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

Bên cạnh đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách đội, bảo đảm tính kế thừa, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ đoàn và cán bộ thành phố.  

Tuyên dương các Liên đội trưởng tiêu biểu 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức tuyên dương, khen thưởng Liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025 - 2026 và các liên đội có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội.

Đỗ Bảo Ngọc, liên đội trưởng Trường Tiểu học Bình Trị Đông (Quận 8 cũ) cảm thấy vinh dự khi được tuyên dương lần này.

"Em tự hứa với bản thân và các cô chú, tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành chiến sĩ nhỏ, Liên đội trưởng tiêu biểu ở những năm học tiếp theo. Em cố gắng học tập, giúp đỡ bạn, rèn luyện thật tốt và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", Ngọc nói.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
