Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyển chọn 9 cán bộ, chiến sĩ từ Công an các đơn vị, địa phương để thành lập Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” năm 2026 tại Belarus.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt

Đội tuyển được huấn luyện tập trung trong 29 ngày, từ 7/8 đến 5/9/2026, tại Cơ sở 2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Chương trình huấn luyện được xây dựng bám sát yêu cầu thi đấu, chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), khả năng phối hợp đồng đội, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa chấn thương.

Qua quá trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu, bảo đảm về thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Tuy nhiên, công tác huấn luyện cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn tương đồng với điều kiện thi đấu tại các giải quốc tế.

Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” năm 2026 là cuộc thi quốc tế lần thứ XI do Cộng hòa Belarus tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 11/9/2026 tại thành phố Minsk. Đây là lần thứ ba Bộ Công an Việt Nam cử Đội tuyển tham gia cuộc thi. Đoàn Việt Nam do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Cuộc thi năm nay gồm 5 nội dung, đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật thuần thục và khả năng phối hợp chính xác trong điều kiện thi đấu áp lực cao. Các nội dung gồm: vác cuộn vòi 19 kg lên tầng 4 tháp tập; nâng, kéo cuộn vòi 19 kg từ tầng 1 lên tầng 4; dùng búa tạ dịch chuyển thanh xà nặng 72,5 kg; chạy ziczac kết hợp kéo vòi và phun nước vào hộp tiêu điểm; di chuyển ma-nơ-canh nặng 80 kg về đích. Tại cuộc thi, Đội tuyển Việt Nam tham gia 3 nội dung gồm cá nhân nam, đôi nam và đồng đội tiếp sức.

Đặt an toàn lên hàng đầu, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của Ban Huấn luyện cùng các thành viên Đội tuyển trong thời gian qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đội tuyển

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, việc tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là dịp để thể hiện bản lĩnh, hình ảnh và danh dự của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, các thành viên Đội tuyển có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khả năng phối hợp và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu Đội tuyển tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, giảm sai số và nâng cao tính ổn định trong từng nội dung thi đấu. Trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, quản lý chặt chẽ cường độ tập luyện, sức khỏe và tình trạng chấn thương của từng vận động viên.

Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Bên cạnh đó, các thành viên Đội tuyển cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức, của Đoàn và pháp luật nước sở tại; giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu các vận động viên khi thi đấu phải giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, quyết tâm cao, thực hiện đúng kỹ thuật, chiến thuật và phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Xây dựng lực lượng PCCC và CNCH ngày càng chuyên nghiệp

Sau cuộc thi, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất kết quả đạt được, phân tích những sai số, hạn chế để rút kinh nghiệm, qua đó xây dựng chương trình tuyển chọn và huấn luyện Đội tuyển trong những năm tiếp theo. Đồng thời, từng bước hoàn thiện sân bãi, mô hình, tháp tập và cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác huấn luyện thường xuyên, góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Động viên Đội tuyển trước ngày lên đường sang Belarus, Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị mỗi thành viên phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Bản lĩnh - Quyết tâm - An toàn”, thi đấu trung thực, tôn trọng bạn bè quốc tế, nỗ lực hết mình. Qua đó, Đội tuyển góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện và trách nhiệm.

Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Thiếu tướng Dương Đức Hải chúc Đội tuyển mạnh khỏe, đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, đạt kết quả cao nhất; đồng thời chúc Đoàn công tác có chuyến công tác tại Belarus an toàn, thuận lợi.