English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus

Thứ Sáu, 16:40, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức gặp mặt, động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyển chọn 9 cán bộ, chiến sĩ từ Công an các đơn vị, địa phương để thành lập Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” năm 2026 tại Belarus.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 1
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu chỉ đạo buổi gặp mặt

Đội tuyển được huấn luyện tập trung trong 29 ngày, từ 7/8 đến 5/9/2026, tại Cơ sở 2, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Chương trình huấn luyện được xây dựng bám sát yêu cầu thi đấu, chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), khả năng phối hợp đồng đội, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa chấn thương.

Qua quá trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu, bảo đảm về thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Tuy nhiên, công tác huấn luyện cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn tương đồng với điều kiện thi đấu tại các giải quốc tế.

Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” năm 2026 là cuộc thi quốc tế lần thứ XI do Cộng hòa Belarus tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 11/9/2026 tại thành phố Minsk. Đây là lần thứ ba Bộ Công an Việt Nam cử Đội tuyển tham gia cuộc thi. Đoàn Việt Nam do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 2
Quang cảnh buổi gặp mặt

Cuộc thi năm nay gồm 5 nội dung, đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật thuần thục và khả năng phối hợp chính xác trong điều kiện thi đấu áp lực cao. Các nội dung gồm: vác cuộn vòi 19 kg lên tầng 4 tháp tập; nâng, kéo cuộn vòi 19 kg từ tầng 1 lên tầng 4; dùng búa tạ dịch chuyển thanh xà nặng 72,5 kg; chạy ziczac kết hợp kéo vòi và phun nước vào hộp tiêu điểm; di chuyển ma-nơ-canh nặng 80 kg về đích. Tại cuộc thi, Đội tuyển Việt Nam tham gia 3 nội dung gồm cá nhân nam, đôi nam và đồng đội tiếp sức.

Đặt an toàn lên hàng đầu, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của Ban Huấn luyện cùng các thành viên Đội tuyển trong thời gian qua.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đội tuyển

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, việc tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là dịp để thể hiện bản lĩnh, hình ảnh và danh dự của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, các thành viên Đội tuyển có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khả năng phối hợp và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu Đội tuyển tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, giảm sai số và nâng cao tính ổn định trong từng nội dung thi đấu. Trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, quản lý chặt chẽ cường độ tập luyện, sức khỏe và tình trạng chấn thương của từng vận động viên.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 4
Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Bên cạnh đó, các thành viên Đội tuyển cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức, của Đoàn và pháp luật nước sở tại; giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu các vận động viên khi thi đấu phải giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, quyết tâm cao, thực hiện đúng kỹ thuật, chiến thuật và phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Xây dựng lực lượng PCCC và CNCH ngày càng chuyên nghiệp

Sau cuộc thi, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất kết quả đạt được, phân tích những sai số, hạn chế để rút kinh nghiệm, qua đó xây dựng chương trình tuyển chọn và huấn luyện Đội tuyển trong những năm tiếp theo. Đồng thời, từng bước hoàn thiện sân bãi, mô hình, tháp tập và cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác huấn luyện thường xuyên, góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 5
Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Động viên Đội tuyển trước ngày lên đường sang Belarus, Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị mỗi thành viên phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Bản lĩnh - Quyết tâm - An toàn”, thi đấu trung thực, tôn trọng bạn bè quốc tế, nỗ lực hết mình. Qua đó, Đội tuyển góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện và trách nhiệm.

Doi tuyen bo cong an viet nam len duong du thi linh cuu hoa xuat sac tai belarus hinh anh 6
Các hoạt động tập luyện chuẩn bị tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Thiếu tướng Dương Đức Hải chúc Đội tuyển mạnh khỏe, đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, đạt kết quả cao nhất; đồng thời chúc Đoàn công tác có chuyến công tác tại Belarus an toàn, thuận lợi.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống địa phương tháo gỡ khó khăn PCCC
Cục cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống địa phương tháo gỡ khó khăn PCCC

VOV.VN - ​​​​​​​Cục cảnh sát PCCC&CNCH đã làm việc, hướng dẫn tại 17 địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp còn vướng mắc trong công tác PCCC.

Cục cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống địa phương tháo gỡ khó khăn PCCC

Cục cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống địa phương tháo gỡ khó khăn PCCC

VOV.VN - ​​​​​​​Cục cảnh sát PCCC&CNCH đã làm việc, hướng dẫn tại 17 địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp còn vướng mắc trong công tác PCCC.

Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về PCCC, CNCH và thiết bị an ninh tại Hà Nội
Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về PCCC, CNCH và thiết bị an ninh tại Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/9 tại Hà Nội.

Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về PCCC, CNCH và thiết bị an ninh tại Hà Nội

Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về PCCC, CNCH và thiết bị an ninh tại Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/9 tại Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục