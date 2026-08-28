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Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về PCCC, CNCH và thiết bị an ninh tại Hà Nội

Thứ Sáu, 10:56, 28/08/2026
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VOV.VN - Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/9 tại Hà Nội.

Hơn 350 doanh nghiệp từ 15 quốc gia tham dự

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và quảng cáo Việt Nam, Tập đoàn Messe Frankfurt và Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam tổ chức triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM – SECUTECH VIETNAM 2026.

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Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/9 tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, từ ngày 9 đến 12/9/2026. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Theo ban tổ chức, triển lãm nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và tổ chức quốc tế. Thông qua sự kiện, các đơn vị có cơ hội thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp PCCC, CNCH trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 350 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đơn vị sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phương tiện, thiết bị và giải pháp trong các lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và tự động hóa. Đây cũng là dịp giới thiệu tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật đang được ứng dụng trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Tập trung vào AI và chuyển đổi số trong PCCC

Ngay trong ngày khai mạc, từ 14h đến 16h30, sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế với chủ đề “Phát triển công nghiệp PCCC và CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị và đối tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới và các giải pháp kỹ thuật trong PCCC, CNCH. Các nội dung về chuyển đổi số, dữ liệu và nền tảng số trong công tác PCCC, CNCH cũng được đưa ra thảo luận, cùng với vấn đề phát triển công nghiệp PCCC, CNCH gắn với phát triển công nghiệp an ninh.

Theo ban tổ chức, việc ứng dụng công nghệ mới được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Ngày 10/9, từ 9h đến 11h30, diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC” sẽ diễn ra. Tại đây, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH.

Diễn đàn đồng thời hướng tới thúc đẩy kết nối, hợp tác, giao thương và giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, PCCC và CNCH. Trong suốt thời gian triển lãm, khu trải nghiệm ngoài trời sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, phương tiện và thiết bị chuyên ngành.

Bên cạnh đó, ban tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH, tập trung vào kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Các hoạt động trải nghiệm được kỳ vọng giúp người tham gia có thêm kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong đời sống.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC, CNCH; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế.

FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM – SECUTECH VIETNAM 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn chuyên ngành quan trọng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp PCCC, CNCH trong giai đoạn mới.

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Khai mạc triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy với quy mô lớn

VOV.VN - Sáng 19/7), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023

Văn Ngân/VOV.VN
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