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Đồn thổi đời tư người khác, tiểu thương ở Hà Tĩnh bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Thứ Ba, 23:05, 15/09/2026
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VOV.VN - Từ câu chuyện nghe được trong lúc buôn bán ở chợ, chưa được kiểm chứng đúng sai, một tiểu thương ở xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã đem đi kể với nhiều người. Người này sau đó bị xử phạt 3,5 triệu đồng và phải công khai xin lỗi người bị ảnh hưởng.

Công an xã Tùng Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.M. (SN 1958, trú thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) số tiền 3,5 triệu đồng vì hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Don thoi doi tu nguoi khac, tieu thuong o ha tinh bi xu phat 3,5 trieu dong hinh anh 1
Bà Đ.T.M tại cơ quan Công an xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Sự việc được làm rõ sau khi chị H.T.Th. (SN 1980, cùng trú thôn Hồng Quang) trình báo về việc một số thông tin không chính xác liên quan đến đời tư của mình bị lan truyền, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống gia đình.

Quá trình xác minh, Công an xã Tùng Lộc xác định bà M. là người lan truyền các thông tin trên. Bà M. buôn bán tại chợ Lù, xã Tùng Lộc.

Làm việc với cơ quan công an, bà M. cho biết trong quá trình buôn bán tại chợ, bà nghe người khác bàn tán về đời tư của chị Th. Tuy nhiên, dù không biết thực hư và không có căn cứ kiểm chứng, bà vẫn kể lại câu chuyện với nhiều người.

Căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi “Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ngoài việc nộp phạt, bà M. phải công khai xin lỗi chị Th.

Bá Thăng/VOV.VN
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