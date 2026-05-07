Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về du lịch Cửa Lò

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của bà T. đăng tải hình ảnh và nội dung sai lệch về hoạt động du lịch tại Cửa Lò. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra cái nhìn tiêu cực và gây hoang mang cho dư luận về môi trường du lịch tại đây.

Bà T. tại cơ quan Công an (Ảnh CANA)

Tại cơ quan công an, bà Đ.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Bà T. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và thực hiện đăng bài đính chính trên trang cá nhân. Hiện, Công an phường Cửa Lò đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.