Đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc

Thứ Ba, 06:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào vùng cao Lào Cai đã chuyển mình mạnh mẽ, phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thiều Hữu Ngọc, ở thôn 1 Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Dù đã làm nhiều nghề, trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con nhưng thu nhập chẳng được là bao, chỉ tạm đủ ăn. Năm 1998, sau khi đi học hỏi cách trồng quế làm giàu ở “thủ phủ quế” Văn Yên (Yên Bái cũ), ông Ngọc đã bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 11ha đất rừng của gia đình sang trồng “cây vàng xanh” này.

Những đồi quế tiền tỷ xuất hiện ngày càng nhiều ở Phúc Lợi.

Đến nay, gia đình ông Ngọc đã có hơn 11ha quế ở các độ tuổi từ 5 đến 12 năm tuổi. Nhờ nguồn thu từ cây quế lên tới hàng tỷ đồng mà các công việc lớn của gia đình hay trang trải việc học tập cho các con đều chu toàn. Ông Ngọc chia sẻ, cây quế cho thu nhập cao hơn các loại cây trồng khác. Trước gia đình trồng ngô chỉ đủ ăn thôi, từ khi đưa vào cây quế đã xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình, làm được nhiều việc lớn như xây nhà và mua phương tiện...

Cũng tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Vi Văn Mụ ở thôn Làng Đát không trồng quế nhưng cũng khấm khá nhờ trồng cây lấy gỗ. Hiện gia đình anh có 4ha đất lâm nghiệp, mỗi ha khi trồng bồ đề sẽ cho thu hoạch khoảng 100 triệu đồng/lứa. Từ trồng rừng, gia đình anh đã xây cất được căn nhà khang trang trị giá 700 triệu đồng và nuôi các con ăn học đầy đủ.

Anh Vi Văn Mụ chia sẻ: "Làm ruộng không thì chỉ đủ ăn thôi, không phát triển được gì cả. Sau khi trồng rừng, gia đình làm lại được nhà cửa khang trang hơn và nuôi con cái ăn học được đến nơi đến chốn".

Tăng gia sản xuất, đồng bào vùng cao Lào Cai xây dựng được nhà cửa khang trang.

Hôm nay, người dân vùng cao Lào Cai không chỉ làm giàu từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập, mà còn biết phát triển du lịch dựa trên cảnh sắc thiên nhiên và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Câu chuyện của vợ chồng anh Giàng A Dê và chị Vàng Thị Lỳ ở La Pán Tẩn, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là một ví dụ. Vượt qua bao khó khăn và thử thách, đến nay, khu du lịch cộng đồng mang tên "Hello Mù Cang Chải" của hai vợ chồng bên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây.

Anh Giàng A Dê tâm sự: "Vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, hai vợ chồng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Gia đình, bản làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng đồi này từ trước chưa có ai làm được, bây giờ mà làm chắc chắn là không được, tạo ra một áp lực rất lớn. Mày mò từ cái nhỏ nhất, khắc phục dần dần, thời điểm bây giờ thì mình có thể phục vụ khách tốt hơn".

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc ở Lào Cai cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, giữ gìn di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu.  

Khắp Coọi là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn, phát triển loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi, mà trong đó phải kể đến Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn - nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Ông đã dành gần trọn cuộc đời sưu tầm các làn điệu Khắp Coọi, ghi chép tỉ mẩn, biên tập từng câu, chữ để hoàn thiện bộ sưu tập gồm hơn 200 bài hát cổ - một tài sản vô giá.

"Trong dân gian, chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì thế nên mình nghĩ mai mốt sẽ mất đi, mà nhiều cụ già, nhiều người tài giỏi về hát Khắp cũng đã mất đi. Vì vậy, mình cũng nghĩ phải sưu tầm lại, ghi chép lại truyền cho con cháu sau này", Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn chia sẻ.

Vợ chồng anh Giàng A Dê đã nỗ lực hết mình để làm du lịch trên đất khó.

Đã qua hai nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sáp nhập, đều phấn đấu thực hiện nâng cao “chỉ số hạnh phúc” của người dân, từ đó xây dựng tỉnh trở thành “Tỉnh hạnh phúc” trong giai đoạn phát triển mới. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay dựng xây của người dân, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, là tỉnh phát triển như Bác Hồ từng mong đợi.

Khơi dậy hào khí sáng tạo: Từ lời dạy của Bác đến ánh sáng Nghị quyết 57

VOV.VN - Ngày 18/5, không chỉ là dịp tôn vinh khoa học và công nghệ, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về yêu cầu phát triển mới. KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Tag: Lào Cai phát triển kinh tế vùng cao trồng quế làm giàu du lịch cộng đồng Mù Cang Chải giữ gìn văn hóa dân tộc giảm nghèo
Lào Cai tăng tốc ôn tập, hỗ trợ sĩ tử giai đoạn nước rút thi tốt nghiệp THPT 2026
VOV.VN - Không khí ôn thi đang nóng lên từng ngày tại các trường THPT ở Lào Cai khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã cận kề. Trong guồng quay luyện đề, thi thử và áp lực mùa thi, sự đồng hành của thầy cô, gia đình và ngành giáo dục đang tiếp thêm động lực cho hàng nghìn sĩ tử trước “cánh cửa” tương lai.

4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 10/5 khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai
VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

