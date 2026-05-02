Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai

Theo ghi nhận, trận mưa đá bắt đầu từ khoảng 16h45’ và kéo dài trong 15 phút với những viên đá có kích thước tương đối lớn. Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng sức tàn phá của thiên tai đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái fibro xi măng và dập nát diện tích lớn hoa màu của bà con.

Hiện nay, chính quyền các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, khắc phục thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Song song với việc khắc phục hậu quả mưa đá, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Dữ liệu quan trắc cho thấy trong 24 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa rất to như Ý Tý đạt 127 mm và A Lù đạt 104,8 mm.

Đặc biệt, kết quả từ mô hình độ ẩm đất cho thấy trạng thái đất đá tại hầu hết các vùng núi đã đạt mức bão hòa trên 80%, khiến kết cấu địa chất trở nên rất kém bền vững.

Cơ quan chuyên môn cũng đã cung cấp danh sách các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao thuộc gần 60 xã, phường trên toàn tỉnh để người dân và chính quyền cơ sở chủ động phương án ứng phó.

Trước dự báo mưa vừa và mưa to sẽ còn tiếp diễn trong những giờ tới, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và mưa đá tái diễn.

Với cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở Cấp 1, các địa phương nằm trong vùng cảnh báo sạt lở cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Người dân được yêu cầu hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có dông lốc, chủ động kiểm tra gia cố công trình và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn di dời tại các điểm có nguy cơ sụt lún để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong đợt mưa lũ cao điểm này.