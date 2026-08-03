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Đóng cửa bãi rác Trung Sơn để xử lý 350.000 tấn rác tồn đọng

Thứ Hai, 16:19, 03/08/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng bãi rác Trung Sơn quá tải, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng tiếp nhận rác về bãi này từ ngày 3/8, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng.

Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn, bãi rác Trung Sơn hiện là nơi tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt của hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, với khoảng 350.000 tấn rác tồn đọng.

Mặc dù thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực này, tuy nhiên vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh khiến bãi rác rơi vào tình trạng quá tải, phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Dong cua bai rac trung son de xu ly 350.000 tan rac ton dong hinh anh 1
Nhiều năm qua, người dân đang phải gánh chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải này.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu từ ngày 3/8, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group dừng tiếp nhận, vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi rác Trung Sơn.

Toàn bộ lượng rác phát sinh trên địa bàn sẽ được vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Nghi Sơn để xử lý. Đồng thời, đơn vị quản lý phải khẩn trương phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm ngăn nước mưa thấm vào khối rác, hạn chế nước rỉ rác và giảm phát tán mùi hôi ra khu vực dân cư.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các sở, ngành và đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn, đồng thời đề xuất giải pháp di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong ngày 3/8.

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Dân Sầm Sơn sống bên núi rác nhưng dự án xử lý rác thải nằm im nhiều năm

VOV.VN - Để xử lý dứt điểm rác thải tại bãi rác phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn nay là phường Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án xử lý rác thải. Thế nhưng nhiều năm qua, dự án vẫn chưa tìm được nhà đầu tư dẫn đến rác thải ngày càng ùn ứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, phát triển du lịch biển.

Lê Hải/VOV.VN
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