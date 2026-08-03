Đóng cửa bãi rác Trung Sơn để xử lý 350.000 tấn rác tồn đọng

Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn, bãi rác Trung Sơn hiện là nơi tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt của hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, với khoảng 350.000 tấn rác tồn đọng.

Mặc dù thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực này, tuy nhiên vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh khiến bãi rác rơi vào tình trạng quá tải, phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Nhiều năm qua, người dân đang phải gánh chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải này.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu từ ngày 3/8, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group dừng tiếp nhận, vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi rác Trung Sơn.

Toàn bộ lượng rác phát sinh trên địa bàn sẽ được vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Nghi Sơn để xử lý. Đồng thời, đơn vị quản lý phải khẩn trương phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm ngăn nước mưa thấm vào khối rác, hạn chế nước rỉ rác và giảm phát tán mùi hôi ra khu vực dân cư.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các sở, ngành và đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn, đồng thời đề xuất giải pháp di dời toàn bộ lượng rác tồn đọng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong ngày 3/8.