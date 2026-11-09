Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

Tại xã Thanh Bình có 47 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập; xã Tân Thạnh có 37 căn nhà bị tốc mái (trong đó 18 căn tốc mái hoàn toàn) và 1 căn bị sập; xã Trường Xuân có 2 căn nhà bị tốc mái; xã Tân Long có 2 căn và xã Đốc Binh Kiều có 1 căn bị tốc mái. Các căn nhà bị thiệt hại hầu hết là nhà cấp 4, chưa đảm bảo an toàn vào mùa mưa bão.

Mưa dông cuối gây thiệt hại nhiều nhà dân tại tỉnh Đồng Tháp

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an và các đoàn thể phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn; thu dọn cây xanh ngã đổ, phối hợp với ngành điện lực kiểm tra, khắc phục sự cố điện. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Nhiều căn nhà bị thiệt hại nặng, cần khẩn trương khắc phục

Ngay trong sáng 9/11, đoàn cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường, phối hợp với các địa phương đánh giá thiệt hại và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 40 vụ dông lốc, gây thiệt hại ước tính hơn 7,77 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 25 căn nhà bị sập, 445 căn bị tốc mái và 1 căn nhà bị cháy do sét đánh.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Ngoài ra, có 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ, 5 chuồng trại, 2 ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng; 19 trụ điện bị gãy, đổ. Trong sản xuất nông nghiệp, dông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng và 320 cây chuối bị thiệt hại; 80 cây sầu riêng bị gãy nhánh.

Ngành điện tỉnh Đồng Tháp khắc phục hiện trường sau khi thiên tai đi qua

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định. Đồng thời, chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện, cây xanh và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.