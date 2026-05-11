Mưa giông làm thiệt hại hàng chục căn nhà dân tại Đồng Tháp

Thứ Hai, 08:22, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra nhiều cơn mưa chuyển mùa kèm theo giông lốc, gây thiệt hại đến nhà ở của người dân.

Theo UBND xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng 16h30 ngày 10/5, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa giông gây thiệt hại 47 căn nhà của người dân. Cụ thể, tại ấp Phú Hòa A có 9 căn nhà bị thiệt hại, gồm: tốc mái hoàn toàn 5 căn, tốc mái 50% là 4 căn; tại ấp Phú Lợi A có 36 căn nhà bị thiệt hại, gồm: sập hoàn toàn 3 căn, tốc mái hoàn toàn 27 căn, tốc mái 50% là 6 căn; tại ấp Phú Lợi B có 2 căn nhà bị thiệt hại, gồm: 1 căn tốc mái 70% và 1 căn có vách nhà bếp bị ngã.

47 căn nhà của người dân xã Long Phú Thuận bị thiệt hại do giông lốc

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Long Phú Thuận chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, công an xã và các ấp huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa giông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tổng hợp thiệt hại để hỗ trợ theo quy định.

Sau cơn mưa giông nhiều căn nhà của người dân xã Long Phú Thuận rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
Các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Trước đó, ngày 19/4, cơn mưa lớn kèm giông lốc mạnh đã làm 47 căn nhà tại xã An Long và xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp bị tốc mái. Ngày 6/5, tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cũng có 36 căn nhà dân bị tốc mái do mưa giông, trong đó có 25 căn bị tốc mái hoàn toàn. Chính quyền và các đoàn thể địa phương đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

VOV.VN - Khoảng 14h30 chiều nay (7/5), mưa lớn kèm giông lốc tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gây thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: mưa giông đồng tháp thiên tai
Mưa đá phủ trắng núi đồi kèm giông lốc tại phía Nam tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Chiều 2/5, tại một số xã khu vực phía Nam tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá và dông lốc cường độ mạnh trong thời gian ngắn, bước đầu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Mưa giông gây thiệt hại ở Thái Nguyên, cây đổ đè chết người

VOV.VN - Mưa giông kèm gió lốc liên tiếp trong các ngày 15–17/4/2026 tại Thái Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ít nhất 1 người tử vong, nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu hư hại, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

VOV.VN - Trong ngày 29 và sáng 30/3/2026, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa giông kèm gió lốc mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm một người bị thương.

Mưa giông, gió lốc kéo dài ảnh hưởng hàng trăm hộ gia đình ở Thái Lan

VOV.VN - Mưa giông, gió lốc trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng hàng trăm hộ gia đình tại khu vực miền Bắc Thái Lan. Đáng lo ngại, cơ quan chức năng Thái Lan mới đây tiếp tục ban hành cảnh báo diễn biến thời tiết cực đoan có thể tiếp tục kéo dài.

