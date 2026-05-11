Mưa giông làm thiệt hại hàng chục căn nhà dân tại Đồng Tháp

Theo UBND xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng 16h30 ngày 10/5, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa giông gây thiệt hại 47 căn nhà của người dân. Cụ thể, tại ấp Phú Hòa A có 9 căn nhà bị thiệt hại, gồm: tốc mái hoàn toàn 5 căn, tốc mái 50% là 4 căn; tại ấp Phú Lợi A có 36 căn nhà bị thiệt hại, gồm: sập hoàn toàn 3 căn, tốc mái hoàn toàn 27 căn, tốc mái 50% là 6 căn; tại ấp Phú Lợi B có 2 căn nhà bị thiệt hại, gồm: 1 căn tốc mái 70% và 1 căn có vách nhà bếp bị ngã.

47 căn nhà của người dân xã Long Phú Thuận bị thiệt hại do giông lốc

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Long Phú Thuận chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, công an xã và các ấp huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa giông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tổng hợp thiệt hại để hỗ trợ theo quy định.

Sau cơn mưa giông nhiều căn nhà của người dân xã Long Phú Thuận rơi vào cảnh màn trời chiếu đất

Các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Trước đó, ngày 19/4, cơn mưa lớn kèm giông lốc mạnh đã làm 47 căn nhà tại xã An Long và xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp bị tốc mái. Ngày 6/5, tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cũng có 36 căn nhà dân bị tốc mái do mưa giông, trong đó có 25 căn bị tốc mái hoàn toàn. Chính quyền và các đoàn thể địa phương đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.