Tu sĩ trẻ ở tỉnh Đồng Tháp nặng lòng với những mảnh đời khó khăn

Hằng ngày, công việc của Đại đức Thích Thiện Minh trụ trì chùa Bửu Linh khá bận rộn. Dù tuổi đời còn trẻ, vị tu sĩ này đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong Giáo hội Phật giáo và chính quyền địa phương như: Trụ trì chùa Bửu Linh; Phó Thư ký Ban Từ thiện xã hội; Phó Thư ký Ban Kiểm soát Hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Kiểm soát Phật giáo khu vực VI, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu HĐND xã Vĩnh Kim khóa XII và thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Kim. Dù đảm nhận nhiều công việc, Đại đức Thích Thiện Minh vẫn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, xem việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm và niềm vui trong cuộc sống tu hành.

Đại đức Thích Thiện Minh (phải) người tu sĩ luôn hài hòa nhiệm vụ giữa đạo và đời

Một trong những hoạt động nổi bật được duy trì hơn 3 năm qua là tổ chức bếp ăn từ thiện, cung cấp các suất ăn chay miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và hỗ trợ công nhân, người nghèo đi trên huyện lộ 35. Mỗi tháng, vào ngày mùng 1 và 14 âm lịch, bếp ăn cung cấp khoảng 1.400 suất, trị giá khoảng 20.000 đồng/suất. Toàn bộ kinh phí do Đại đức Thích Thiện Minh vận động các mạnh thường quân và phật tử đóng góp.

Bà Phạm Thị Nhạn, người dân xã Vĩnh Kim, một thành viên tham gia bếp ăn từ thiện, chia sẻ: “Phật tử đến đây làm từ thiện mỗi tháng 2 lần, cảm thấy rất khỏe, vui vẻ. Thầy Minh tích cực lắm, lo lắng và thầy đóng góp vô phụ bếp ăn. Khi hết kinh phí, các phật tử đóng góp và thầy bù vô. Hoạt động này gần 4 năm rồi, làm tới đâu hay tới đó. Cùng với thầy Minh, khi khỏe thì mình làm, làm việc có ý nghĩa cảm thấy rất vui”.

Không chỉ duy trì bếp ăn từ thiện, từ năm 2024, khi đảm nhận vai trò trụ trì chùa Bửu Linh, Đại đức Thích Thiện Minh còn tích cực vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương như Bàn Long, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Bình Trưng... Nổi bật là trao quà cho học sinh, hộ nghèo; xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn, với kinh phí mỗi cây cầu trên 100 triệu đồng; đóng góp Quỹ Vì người nghèo và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Đại đức Thích Thiện Minh cùng với các phật tử chuẩn bị các suất quà tặng bệnh nhân và công nhân nghèo

Đặc biệt, nhà sư trẻ còn vận động các nhà hảo tâm tham gia cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ nước sạch và dụng cụ trữ nước cho người dân vùng ven biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Vĩnh Luân, người dân xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, là người có nhiều chuyến đồng hành cùng trụ trì chùa Bửu Linh trong các hoạt động thiện nguyện. Ông Luân chia sẻ: “Nói chung, tôi biết thầy Minh cũng đã lâu và cũng đồng hành cùng thầy nhiều chuyến đi giúp các hoàn cảnh khó khăn. Những lúc xảy ra bão lụt, nắng hạn, thầy cũng vận động cùng đi cứu trợ. Tấm lòng của thầy rất bao dung, luôn hướng về người nghèo khó, tôi rất trân trọng thầy Minh”.

Đại đức Thích Thiện Minh tặng quà cho hộ khó khăn

Chùa Bửu Linh nằm ở vùng nông thôn, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần từ bi của người con Phật, Đại đức Thích Thiện Minh luôn nỗ lực vận động các nguồn lực, chung tay cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, phát huy tôn chỉ, mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Đại đức Thích Thiện Minh tâm niệm luôn thực hiện tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật’. Mình giúp người tùy theo khả năng, mình làm theo cái tâm tất là vui. Nếu có đủ điều kiện về kinh tế và nguồn lực của phật tử đóng góp, mình sẽ duy trì và phát triển nhiều hơn nữa. Mình rất mong muốn có sự chung tay của mọi người để giúp những cảnh đời khó khăn, có thể không riêng địa phương mình mà ở các xã khác, các ban ngành vận động mình đều ủng hộ hết”.

Nhiều công trình xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn do chùa Bửu Linh vận động kinh phí hỗ trợ

Với những đóng góp tích cực trong hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội, Đại đức Thích Thiện Minh đã vinh dự được UBND tỉnh Tiền Giang tặng 2 bằng khen; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang (cũ) và tỉnh Đồng Tháp tặng nhiều bằng tuyên dương công đức. UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ) và UBND xã Vĩnh Kim cũng trao tặng nhiều giấy khen vì những thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đóng góp cho “Quỹ Vì người nghèo”.

Trụ trì chùa Bửu Linh trong chuyến chở bình nước lọc về tặng cho bà con vùng khô hạn ở ven biển Gò Công

Thời gian tới, Đại đức Thích Thiện Minh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác Phật sự do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và Ban Từ thiện Tỉnh hội Phật giáo giao; đồng thời tích cực vận động, tìm kiếm thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, những mảnh đời cơ cực, góp phần giúp họ vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không ồn ào, phô trương, những việc làm thiện nguyện bền bỉ của nhà sư trẻ đã góp phần sưởi ấm nhiều cảnh đời khó khăn. Đó cũng là cách thiết thực để lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái, gắn đạo với đời và làm đẹp thêm hình ảnh người tu sĩ Phật giáo trong lòng nhân dân.