Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Với diện tích tự nhiên hơn 12.700 km² và quy mô dân số năm 2025 đạt gần 4,5 triệu người, Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, địa phương đã đạt 7/7 tiêu chí cốt lõi bao gồm: Quy mô dân số; Diện tích tự nhiên; Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; Tỷ lệ đô thị hóa; Vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; Tiêu chí đô thị loại I; Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc của phường Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị tương xứng với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của địa phương trong tổng thể phát triển quốc gia.

Trước đó, Hội đồng thẩm định liên ngành đánh giá Đồng Nai không chỉ là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics hàng đầu cả nước mà còn là cửa ngõ kết nối quốc tế. Đặc biệt, với vận hội từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt đô thị và vành đai liên vùng, Đồng Nai đang khẳng định vị thế trung tâm kết nối kinh tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và hỗ trợ đắc lực cho TP.HCM.

Ngày 14/4 vừa qua, tại Phiên họp thứ nhất cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành tuyệt đối việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, 10 phường trực thuộc, cùng Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.