Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai cho biết, những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công luôn được thành phố đặc biệt quan tâm.

Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và cất bốc được 4.009 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và nước bạn đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Riêng trong tháng 6/2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở Campuchia và 1 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đưa các hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, cả 63 hài cốt liệt sĩ đợt này đều chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Đáng chú ý, có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.

Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được triển khai trên toàn quốc, ban tổ chức hy vọng sẽ sớm tìm được người thân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo thành phố Đồng Nai làm thủ tục an táng các liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ

Ngay sau lễ truy điệu, 63 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Các đại biểu cũng đã đến thắp hương từng phần mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang.