Phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 17/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ; 02 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trước đó, các Đội tìm kiếm thuộc Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao (hồ) trong công viên Lê Thị Riêng để xác minh các dấu vết và thông tin liên quan.

Khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 17/7 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Hiện rãnh mộ đã được mở rộng đáng kể, đã dài khoảng 40m, từ đường đi dọc hồ nước đến sát tường bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các Anh hùng liệt sĩ khác.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành gia cố khu vực sau lưng bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thi công.