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Phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Sáu, 19:28, 17/07/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 17/7, lực lượng tập trung quân số toàn Đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 03 bộ hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 17/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ; 02 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trước đó, các Đội tìm kiếm thuộc Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM  mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao (hồ) trong công viên Lê Thị Riêng để xác minh các dấu vết và thông tin liên quan.

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Khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 17/7 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Hiện rãnh mộ đã được mở rộng đáng kể, đã dài khoảng 40m, từ đường đi dọc hồ nước đến sát tường  bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các Anh hùng liệt sĩ khác.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành gia cố khu vực sau lưng bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thi công.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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