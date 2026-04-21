Làm rõ vụ va chạm giao thông liên hoàn làm 4 người thương vong tại Đồng Tháp

Cụ thể, vào lúc 17h, ngày 20/4, tại ấp Bình Trị, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, xe mô tô mang biển kiểm soát 63B1-860.62 do ông Nguyễn Hồng Phú Đông (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo ông Lê Chí Trung (sinh năm 1976, cùng địa phương), đang lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy theo hướng từ phường Thanh Hòa về xã Bình Phú.

Vụ va chạm liên hoàn làm 4 người thương vong

Cùng thời điểm, xe mô tô biển số 63B2-392.80 do anh Nguyễn Tuấn Duy (sinh năm 2003, ngụ ấp 1, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1998, ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp), từ bên trong vựa nông sản 3979 đi ra, nhập vào tuyến tránh theo hướng từ trái sang phải.

Hai xe mô tô va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Hữu Hậu ngã ra phần đường của chiều ngược lại. Lúc này, xe tải mang biển số 50H-211.97 do ông Lê Nhật (sinh năm 1990, ngụ khu phố 17, phường Phú Nhuận, TP. HCM) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại, không kịp xử lý nên đã cán qua người nạn nhân.

Một nạn nhân bị xe tải cán ngang người tử vong tại chỗ

Hậu quả, anh Nguyễn Hữu Hậu tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh vụ va chạm nghiêm trọng này.