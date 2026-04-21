  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Làm rõ vụ va chạm giao thông liên hoàn làm 4 người thương vong tại Đồng Tháp

Thứ Ba, 07:12, 21/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (21/4), Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ một vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường tránh Cai Lậy, làm 4 người thương vong.

Cụ thể, vào lúc 17h, ngày 20/4, tại ấp Bình Trị, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, xe mô tô mang biển kiểm soát 63B1-860.62 do ông Nguyễn Hồng Phú Đông (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo ông Lê Chí Trung (sinh năm 1976, cùng địa phương), đang lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy theo hướng từ phường Thanh Hòa về xã Bình Phú.

Vụ va chạm liên hoàn làm 4 người thương vong

Cùng thời điểm, xe mô tô biển số 63B2-392.80 do anh Nguyễn Tuấn Duy (sinh năm 2003, ngụ ấp 1, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1998, ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp), từ bên trong vựa nông sản 3979 đi ra, nhập vào tuyến tránh theo hướng từ trái sang phải.

Hai xe mô tô va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Hữu Hậu ngã ra phần đường của chiều ngược lại. Lúc này, xe tải mang biển số 50H-211.97 do ông Lê Nhật (sinh năm 1990, ngụ khu phố 17, phường Phú Nhuận, TP. HCM) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại, không kịp xử lý nên đã cán qua người nạn nhân.

Một nạn nhân bị xe tải cán ngang người tử vong tại chỗ

Hậu quả, anh Nguyễn Hữu Hậu tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh vụ va chạm nghiêm trọng này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Thiếu bãi đậu xe quanh khu vực cảng, ùn tắc giao thông gia tăng

VOV.VN - Áp lực hạ tầng giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, TP.HCM đang ngày càng gia tăng, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn nhưng hệ thống bãi đậu xe lại chưa đáp ứng.

Camera AI khơi thông nhiều “điểm nghẽn” về giao thông tại Thủ đô

VOV.VN - Hệ thống camera AI tại Hà Nội sau hơn 3 tháng vận hành đã góp phần giảm ùn tắc, nâng cao ý thức người tham gia giao thông và từng bước khơi thông các “điểm nghẽn” đô thị nhờ điều khiển tín hiệu thông minh theo thời gian thực.

Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban ATGT các địa phương từ 1/6

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương.

