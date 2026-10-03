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Đồng Tháp: Hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29/30 nghĩa trang

Thứ Bảy, 17:20, 03/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 30 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước ngày 30-4-2027, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương.

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai khai quật tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu tại 29/30 nghĩa trang. Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây là nơi còn lại đang được triển khai thực hiện. Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện, bất chấp điều kiện thời tiết mưa bão. Đến nay, việc lấy mẫu đã đạt hơn 99% tổng số mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong đợt này.

Dong thap hoan thanh khai quat, lay mau hai cot liet si tai 29 30 nghia trang hinh anh 1
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Chợ Gạo

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại 30/30 nghĩa trang, các lực lượng sẽ tập trung hoàn thiện, xây dựng lại các phần mộ theo hiện trạng ban đầu; đồng thời bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ để gửi xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Cụ thể, đã có 12.188 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin được khai quật, lấy mẫu. Trong số này, 3.216 mẫu đã được bàn giao cho Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học để giám định. Dự kiến, thêm 4.510 mẫu sẽ được gửi ra Hà Nội để phục vụ công tác giám định ADN trong thời gian tới.

Dong thap hoan thanh khai quat, lay mau hai cot liet si tai 29 30 nghia trang hinh anh 2
Các mẫu hài cốt liệt sỹ được bao gói chu đáo phục vụ công tác giám định ADN

Ngoài việc lấy mẫu hài cốt chưa có thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ, Đội K91( Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) còn hoàn thành việc tổ chức truy tìm hài cốt liệt sỹ tại một khu vườn cây sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp và đã cất bộc được 77 bộ hài cốt liệt sỹ (chưa có danh tính) và đang khai quật một diện tích vườn cây sa pô chê của người dân xã Kim Sơn và phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ tại đây. Việc đẩy nhanh tiến độ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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