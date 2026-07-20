Đồng Tháp tiếp tục xác định danh tính hơn 22.200 mộ liệt sĩ xác định thông tin

Hiện toàn tỉnh còn hơn 12.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và trên 9.400 phần mộ chỉ có một phần thông tin. Những năm qua, Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập 2.496 hài cốt liệt sĩ, trong đó 492 hài cốt trong nước và 2.004 hài cốt tại Campuchia; đề nghị giám định ADN đối với 970 trường hợp và xác minh, kết luận bằng phương pháp thực chứng đối với 96 hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Đồng Tháp có khoảng 22.200 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đang thực hiện khẩn trương, tích cực. Lực lượng chuyên môn vừa tiến hành lấy mẫu ADN đối với 184 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hựu và đang tiếp tục thực hiện tại 1.348 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ.

Tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 7 năm 2027 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 370 hài cốt liệt sĩ, riêng năm 2026 phấn đấu quy tập khoảng 230 hài cốt.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 537 về tăng cường lãnh đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công văn yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ gồm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ; tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, giải mã phiên hiệu đơn vị, khai thác thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người cao tuổi để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt tại những khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ tra cứu, đối chiếu thông tin; đồng thời đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân để giám định ADN.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh được giao kiện toàn lực lượng Đội K91, nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ tại phường Mỹ Tho để tìm ra danh tính liệt sỹ

Chiến dịch nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết rất đồng tình với chủ trương này; đồng đội ông cũng có nhiều người đã hy sinh trong kháng chiến đến nay vẫn chưa biết thông tin: "Còn nhiều ngôi mộ vô danh, không có tên tuổi. Nay Đảng, Nhà nước thực hiện việc xác định danh tính để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đó là một chủ trương rất đúng đắn."