Đồng Tháp khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Thứ Hai, 12:19, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (25/5), đồng loạt tại Trung tâm Y tế Khu vực và các Trường Mầm non trên địa bàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch 680 của UBND Đồng Tháp.

 

Đợt này tỉnh Đồng Tháp ưu tiên khám sức khỏe cho các trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, người sinh sống tại các xã đảo, các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và người mắc bệnh mạn tính...

Đồng Tháp khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân

Người dân lần đầu tiên được khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí rất phấn khởi. Ông Trần Văn Bình, người dân phường Mỹ Tho chia sẻ: “ Từ ngày trước đến giờ chưa có chính sách này, bây giờ mới có lần đầu tiên tôi thấy rất phấn khởi. Người dân được nhà nước quan tâm, chăm sóc sức khỏe rất mừng”.

Đối với người cao tuổi việc khám sức khỏe là rất cần thiết

Theo Kế hoạch 680 của UBND Đồng Tháp, từ năm 2026-2030, người dân trong tỉnh được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm theo lộ trình, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.  Tỉnh phấn đấu đạt 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được khám, sàng lọc, theo dõi và quản lý sức khỏe định kỳ theo quy định; phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; đạt 100% người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định ít nhất 1 lần/năm.

Người dân Đồng Tháp phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật phải được khám ít nhất 6 tháng/lần; 100% các nhóm đối tượng khác được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm, bao gồm người dân không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định và người dưới 18 tuổi không đi học; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm. Tất cả các đối tượng sau khi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: khám sức khỏe định kỳ đồng tháp khám sàng lọc miễn phí kế hoạch 680 trường mầm non
Dự kiến từ 20/5, Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí
VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 17 của Thủ tướng, Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, dự kiến bắt đầu từ 20/5 trên toàn tỉnh với quy mô lớn.

Khám sức khỏe miễn phí, người dân sẽ được khám những gì?
VOV.VN - Từ năm nay người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí hoặc khám sàng lọc ít nhất mỗi năm một lần. Gói khám sẽ bao gồm những dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nào? Xin mời nghe Podcast của VOV2.

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ hội phát hiện bệnh sớm cho mọi người dân
VOV.VN - Nhiều người chấp nhận sống chung với bệnh vì lo chi phí, thời gian, thủ tục” – nhận định này phần nào phản ánh thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay. Chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân được kỳ vọng giúp phát hiện bệnh sớm từ cơ sở.

