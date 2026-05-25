Đồng Tháp khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Đợt này tỉnh Đồng Tháp ưu tiên khám sức khỏe cho các trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, người sinh sống tại các xã đảo, các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và người mắc bệnh mạn tính...

Đồng Tháp khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân

Người dân lần đầu tiên được khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí rất phấn khởi. Ông Trần Văn Bình, người dân phường Mỹ Tho chia sẻ: “ Từ ngày trước đến giờ chưa có chính sách này, bây giờ mới có lần đầu tiên tôi thấy rất phấn khởi. Người dân được nhà nước quan tâm, chăm sóc sức khỏe rất mừng”.

Đối với người cao tuổi việc khám sức khỏe là rất cần thiết

Theo Kế hoạch 680 của UBND Đồng Tháp, từ năm 2026-2030, người dân trong tỉnh được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm theo lộ trình, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế. Tỉnh phấn đấu đạt 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được khám, sàng lọc, theo dõi và quản lý sức khỏe định kỳ theo quy định; phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; đạt 100% người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định ít nhất 1 lần/năm.

Người dân Đồng Tháp phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật phải được khám ít nhất 6 tháng/lần; 100% các nhóm đối tượng khác được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm, bao gồm người dân không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định và người dưới 18 tuổi không đi học; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm. Tất cả các đối tượng sau khi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.