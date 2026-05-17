Khám sức khỏe miễn phí, người dân sẽ được khám những gì?

VOV.VN - Từ năm nay người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí hoặc khám sàng lọc ít nhất mỗi năm một lần. Gói khám sẽ bao gồm những dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nào? Xin mời nghe Podcast của VOV2.
VOV.VN - Nhiều người chấp nhận sống chung với bệnh vì lo chi phí, thời gian, thủ tục” – nhận định này phần nào phản ánh thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay. Chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân được kỳ vọng giúp phát hiện bệnh sớm từ cơ sở.
VOV.VN - Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
VOV.VN - Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.