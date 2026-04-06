Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

Thứ Hai, 21:18, 06/04/2026
VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa từ năm 2018 đến nay, đặc biệt các đợt mưa lớn trong năm 2025, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã xuất hiện dọc bờ sông Pô Kô, đoạn qua các thôn Gia Tun, Đăk Sút, Đăk Giá 2, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, một số vị trí sạt lở đã ăn sâu vào đất sản xuất, áp sát khu dân cư và các tuyến giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 80 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Sạt lở, ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của người dân

Dục Nông là xã biên giới, địa hình chủ yếu là đồi núi, sông suối, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư phụ thuộc vào ngân sách cấp trên.

Trước thực trạng sạt lở ngày càng gia tăng, UBND xã Dục Nông đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô. UBND xã Dục Nông kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây tuyến kè dài khoảng 1,5km với tổng kinh phí dự kiến 368 tỷ đồng. Trước mắt, xã đề xuất hỗ trợ khoảng 80 tỷ đồng để triển khai xây dựng khoảng 500m kè tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao nhất.

Bờ sông bị khoét sâu

Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông kiến nghị: “Đặc trưng của sông Pô Kô là vào mùa khô nước cạn. Tuy nhiên, đây là khu vực đầu nguồn của các thủy điện. Đến mùa mưa, khu vực này trở thành lưu vực của các lòng hồ nên nước về rất nhanh, rất nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người cũng như các công trình xung quanh là rất lớn. Do vậy, việc đầu tư xử lý các điểm sạt lở xung yếu là rất cần thiết”.  

Sông Pô Kô, đoạn qua xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa khô.

Hiện nay, toàn tuyến sông Pô Kô qua xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi chưa được đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng khi vào mùa mưa lũ. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm hiện nay đang là mùa nắng nên chưa thể phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm. Khi bước vào mùa mưa lũ, lưu lượng nước lớn, dòng chảy mạnh sẽ làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Vì vậy, việc khẩn trương rà soát, xác định các điểm xung yếu để đầu tư trước là giải pháp cấp thiết, góp phần bảo vệ an toàn khu dân cư, đất sản xuất và ổn định đời sống người dân vùng biên.

Sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tỉnh ưu tiên chọn đoạn xung yếu nhất để làm kè. “Liên quan đến hỗ trợ kinh phí đối với sông Pô Kô, danh mục đã được tổng hợp và trình. Tuy nhiên, việc đầu tư cụ thể sẽ được xác định sau khi dự án được phê duyệt; ở bước thiết kế sẽ lựa chọn các vị trí phù hợp, có nguy cơ sạt lở cao để ưu tiên triển khai trước. Không thể đầu tư dàn trải toàn tuyến khi nguồn lực còn hạn chế”, ông Hồ Trọng Phương cho biết thêm. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: sạt lở sạt lở bờ sông Pô Kô sông Pô Kô xã biên giới Dục Nông Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương Trần Cao Bảo Việt
Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu
Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Hình ảnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Quảng Ngãi
Hình ảnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ dân gian gắn với đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, được tổ chức thường niên vào tháng 2 âm lịch và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013.

Hình ảnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Quảng Ngãi

Hình ảnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ dân gian gắn với đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, được tổ chức thường niên vào tháng 2 âm lịch và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013.

Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm
Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

VOV.VN - Chị Phạm Thị Quỳnh Như (21 tuổi) trú tại thôn Bình Tây, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi vừa làm thủ tục trả lại số tiền 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Nữ công nhân ở Quảng Ngãi trả lại 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

VOV.VN - Chị Phạm Thị Quỳnh Như (21 tuổi) trú tại thôn Bình Tây, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi vừa làm thủ tục trả lại số tiền 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

