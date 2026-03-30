Làm rõ nguyên nhân một học sinh bị đánh "hội đồng" ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 13:59, 30/03/2026
VOV.VN - Một học sinh bị các bạn cùng lớp đánh, đang được điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương phần mềm, đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Tối ngày 28/3, trên mạng xã hội lan truyền clip khoảng 10 học sinh đánh 1 người. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo báo cáo nhanh của nhà trường, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/3, khi các em vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Vào thời điểm nêu trên, một nhóm học sinh lớp 8 có hành vi xô xát, đánh nhau với một bạn cùng lớp.

Học sinh bị đánh là N.H.P, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, dẫn đến xô xát và hành vi bạo lực.

Nhà trường đã tiến hành họp giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh có liên quan để xác minh, đồng thời đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh và gia đình.

Công an xã Hàm Liêm cũng đã đến làm việc với nhà trường.

Nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Phước Hòa, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến chấn thương nặng, phải chuyển viện phẫu thuật cấp cứu.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Hơn 1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau
VOV.VN - Hơn 1,1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

Một rùa biển mắc lưới trôi vào bờ biển Mũi Né được giải cứu an toàn
VOV.VN - Người dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã kịp thời giải cứu một cá thể rùa biển bị mắc vào mảnh lưới và trôi dạt vào bờ.

Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng
VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động, đến nay, vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại hơn 845m2 đất chiếm do UBND phường Mũi Né quản lý.

